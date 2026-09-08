Blitzeinschläge in Kärnten: Senderbetreiber gibt Entwarnung nach TV-Meldungen

Gewitter zogen in der Nacht durch Kärnten und warfen Fragen auf: Kam es zu einem Ausfall im Fernsehen? Wir haben nachgefragt.

In Kärnten hat es in der Nacht teils kräftig gewittert. Ein Leser schickte der Redaktion ein Foto eines Blitzes, welcher in der Nähe des Ossiacher Sees einschlug. Es soll jedoch nicht der einzige Einschlag in der Region gewesen sein: „Hat der Blitz in die Dobratsch – Antenne eingeschlagen? Die TV Sender funktionieren nicht mehr“, meldete eine andere Leserin 5 Minuten.

Gab es einen TV-Ausfall?

Eine Nachfrage beim ehemaligen ORS, heute bekannt als Big Blue Marble, brachte Klarheit: Demnach hat es keinen Ausfall gegeben. Dass Blitze dort einschlagen, ist gang und gäbe. „Big Blue Marble betreibt in Österreich ein Sendernetz mit 430 Standorten – von den Großanlagen auf dem Dobratsch in Kärnten, dem Kahlenberg in Wien oder dem Pfänder in Vorarlberg bis hin zu den kleineren, regionalen Sendern in Tälern, Städten und Gemeinden. Diese sorgen dafür, dass Radio- und TV-Signale als unabhängiger Kommunikationsweg und Ergänzung zu behördlichen Warnsystemen, zur Einsatzkommunikation und zu digitalen Kanälen auch im Ausnahmefall verfügbar bleiben. Rund 98 Prozent der österreichischen Rundfunkbevölkerung werden erreicht“, hieß es gegenüber der Redaktion.