Das neue Schuljahr steht auch in Kärnten unmittelbar am Start, nächste Woche geht´s los. Und damit tritt auch das Kopftuchverbot bis zum Alter von 14 Jahren in Kraft. Wie schaut´s in Kärnten aus?

Gleich vorneweg, in Kärnten dürfte es zu keinerlei Problemen kommen. Weshalb? Nur 47 Schülerinnen sind in Summe und quer durch alle Schultypen und -stufen betroffen. Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) zu 5 Minuten: „Das sind 0,007 Prozent aller Schüler in Kärnten.“ Man werde das Gesetz aber natürlich ernst nehmen und umsetzen, so der Bildungspolitiker.

Gipfel mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft

Dazu gibt es auch heute, Dienstag, einen Gipfel mit Vertretern der Islamischen Glaubensgemeinschaft, der Katholischen und der Evangelischen Kirche. Reichmann: „Mir sind aber keinerlei Aufrufe von islamischer Seite bekannt, das Kopftuchverbot nicht zu befolgen.“ Reichmann betont aber, dass die Situation in Kärnten angesichts von nur 47 betroffenen Schülerinnen natürlich nicht mit der Lage in Wien vergleichbar sei. In den Pflichtschulen in Kärnten wird es heuer 42069 Schülerinnen und Schüler geben, in den Bundesschulen 45366.