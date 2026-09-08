Schulstart in Kärnten: Das ist heuer neu

Für rund 67.400 Kärntner Schüler beginnt am Montag wieder der „Ernst des Lebens“. Neben neuen Stundenplänen und Lehrern warten heuer auch einige Neuerungen in und um die Klassenzimmer.

Am Montag beginnt für rund 67.400 Kinder und Jugendliche in Kärnten wieder die Schule

Am Montag beginnt für rund 67.400 Kinder und Jugendliche in Kärnten wieder die Schule

Die Sommerferien sind fast vorbei: Am Montag, 14. September, beginnt für rund 67.400 Schüler in Kärnten wieder der „Ernst des Lebens“. Für einige von ihnen bringt das neue Schuljahr auch neue Regeln – etwa bei Suspendierungen und der Deutschförderung. Auch das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren ist bereits in Kraft.

Das neue Schuljahr in Zahlen

Von den rund 67.400 Schülern besuchen 42.069 eine allgemeinbildende Pflichtschule, weitere 25.366 gehen in eine weiterführende Bundesschule. Rund 7,8 Prozent sind erstmals schulpflichtig, 3,7 Prozent starten in eine Maturaklasse. Insgesamt gibt es 3.508 Klassen. Vor ihnen stehen heuer rund 7.342 Pädagogen. „Hier wird es uns auch heuer wieder gelingen, bis zum Schulbeginn alle ausgeschriebenen Stellen zu besetzen“, betonte Präsidialleiter und Bildungsdirektor i. V. Robert Derhaschnig bei einem Pressegespräch zum Schulstart in Kärnten. Die Schülerzahlen gehen hingegen – wie bereits in den vergangenen Jahren – leicht zurück.

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Neue Regeln bei Suspendierungen

Änderungen gibt es heuer unter anderem für Schüler, die vom Unterricht suspendiert werden. Sie sollen künftig verpflichtend begleitet werden. In Kärnten übernehmen dabei vor allem Schulsozialarbeit und Schulpsychologie eine wichtige Rolle. Bildungsreferent Peter Reichmann (SPÖ) erklärt in diesem Zusammenhang:

Gewalt und grobes Fehlverhalten haben in unseren Klassenzimmern keinen Platz. Gleichzeitig dürfen wir kein Kind verlieren. Wer suspendiert wird, bleibt in der Verantwortung unseres Systems. Wir setzen Grenzen, aber wir geben auch Perspektiven.“

Perspektivengespräche und organisatorische Entlastung für Schulleitungen

Jugendliche, die nach Ende ihrer Schulpflicht die Schule vorzeitig verlassen oder ausgeschlossen werden, sollen außerdem Perspektivengespräche erhalten. An größeren Pflichtschulen startet zudem ein sogenanntes „mittleres Management“. Dabei übernehmen Lehrkräfte organisatorische und administrative Aufgaben, um die Schulleitungen zu entlasten. Ab dem Schuljahr 2027/28 soll das Modell auf weitere Schulen ausgeweitet werden.

Mehr Spielraum bei Deutschförderung

Auch bei der Deutschförderung bekommen die einzelnen Schulen mehr Freiheiten. Sie sollen Fördermaßnahmen stärker an die Situation vor Ort und die Bedürfnisse ihrer Schüler anpassen können. „Nicht jede Schule braucht dasselbe – aber jedes Kind die beste Förderung. Deshalb setzen wir auf Flexibilität statt starrer Vorgaben und geben den Schulen mehr Entscheidungsspielraum“, so Reichmann.

Kopftuchverbot auch in Kärnten in Kraft

Bereits in Kraft ist außerdem das bundesweite Kopftuchverbot für Schülerinnen bis zum 14. Geburtstag. In Kärnten betrifft die neue Regelung laut Land allerdings nur rund 0,007 Prozent der Schüler. Bildungslandesrat Peter Reichmann kündigte dazu Gespräche mit Vertretern der großen Glaubensgemeinschaften an und erklärt: „Für mich gilt: Gespräch vor Strafe. Wir setzen auf Dialog und das in Kärnten gelebte Miteinander.“

Schuldaten werden künftig veröffentlicht

Auch standortbezogene Schuldaten sollen künftig veröffentlicht werden. Den Anfang machen die Volksschulen, später sollen weitere Schulformen folgen. Die Daten sollen laut Land vor allem dabei helfen, Schulen mit besonderem Unterstützungsbedarf zu erkennen. Dabei ist Reichmann besonders wichtig: „Transparenz ja – Pranger nein. Es geht nicht darum, Schulen in gute und schlechte einzuteilen.“