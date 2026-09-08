Neuer Aufkleber auf Wolfsberger Mülltonnen: Das steckt dahinter

Viele dürften sich in Wolfsberg bereits über den neuen orangefarbenen Sticker auf ihren Mülltonnen gewundert haben. Nun klärt die Stadt auf, was es damit auf sich hat.

Auf manchen Wolfsberger Mülltonnen ist seit Kurzem ein oranger Aufkleber angebracht. Der Hintergrund: Die Stadt kennzeichnet damit ab sofort jene Tonnen, die alle 14 Tage entleert werden. Der Aufkleber ist vor allem für die Mitarbeiter der Müllabfuhr gedacht. Sie können damit direkt an der Tonne erkennen, welcher Entleerungsrhythmus vorgesehen ist. Das soll die Zuordnung bei der Abfuhr erleichtern.

Aufkleber nicht entfernen

Für die Haushalte selbst ändert sich dadurch nichts. Die Stadt bittet allerdings ausdrücklich darum, den orangefarbenen Aufkleber nicht abzuziehen: „Bitte den orangen Aufkleber nicht entfernen – er wird für die korrekte Zuordnung der Tonnen benötigt“, appelliert die Stadtgemeinde Wolfsberg abschließend.