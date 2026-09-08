Tragisch: Überholvorgang kostete 35-Jährigen das Leben

Am 8. September kam es in Kärnten zu einem Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang: Ein Motorradfahrer (35) verlor dabei sein Leben. Wie Polizeipressesprecher Werner Pucher auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 13.40 Uhr auf der L82 Silbereggerstraße im Bereich zwischen Guttaring und Mösel im Bezirk St. Veit an der Glan. „Der Motorradfahrer ist im Zuge eines Überholvorgangs mit einem entgegenkommenden PKW kollidiert“, schildert Pucher die Situation. Für den 35-jährigen Tschechen kam jede Hilfe zu spät. Reanimationsversuche der Polizei blieben erfolglos, er verstarb noch an der Unfallstelle.