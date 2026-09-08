Landeshauptmann Fellner entschuldigt sich nach Autismus-Sager

Eigentlich wollte Daniel Fellner neue Hilfen für Kinder und Jugendliche präsentieren. Doch eine Aussage zum Thema Autismus sorgte offenbar für Kritik. Noch am selben Tag entschuldigte sich der Landeshauptmann.

Eigentlich ging es bei dem Tagesordnungspunkt der Regierungssitzung am Dienstag (8. September) um neue Hilfen für Kinder und Jugendliche, die den Schulalltag nicht ohne zusätzliche medizinische, pflegerische oder persönliche Unterstützung bewältigen können. Insgesamt stellt das Land dafür mehrere Millionen Euro bereit. Eine Aussage von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) zum Autismus-Spektrum dürfte dabei auf Kritik gestoßen sein. Jedenfalls sah sich der Landeshauptmann zu einer Entschuldigung veranlasst. Er habe zwei unterschiedliche Gedankengänge miteinander vermischt, erklärte Fellner wenige Stunden später und entschuldigte sich bei Betroffenen und ihren Familien.

Fellner korrigiert Aussage zu Autismus

Konkret geht es um eine Formulierung des Landeshauptmannes zur Entwicklung bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Diagnosen. Fellner hatte den Anstieg der Unterstützungsfälle mit einer Entwicklung in Verbindung gebracht, die er später selbst als inhaltlich falsch bezeichnete. „Meine Aussagen zum Thema Autismus-Spektrum waren inhaltlich nicht richtig. Ich habe den Zuwachs von psychosozialen Störungen missverständlich mit Autismus-Spektrum-Störungen in Verbindung gebracht“, stellte Fellner am Nachmittag klar. Er entschuldigte sich ausdrücklich bei Betroffenen und deren Familien. Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum sowie ihre Angehörigen seien im Alltag mit großen Herausforderungen konfrontiert, besonders im Bildungsbereich. Die Unterstützung solle daher auch künftig fortgeführt werden.

2,7 Millionen Euro für Assistenz im Schulalltag

Konkret unterstützt das Land derzeit 182 Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Diagnosen durch Assistenzkräfte in der Schule. Dafür werden laut Land insgesamt 2,7 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2024/25 waren es noch 107 Kinder und Jugendliche. Fellner verwies darauf, dass zumindest ein Teil dieses Anstiegs mit verbesserter Diagnostik zusammenhänge. Die Assistentinnen und Assistenten begleiten die betroffenen Kinder im Unterricht und im Schulalltag und sollen ihnen damit eine möglichst reguläre Teilnahme am Schulbetrieb ermöglichen.

750.000 Euro für medizinische und pflegerische Hilfe

Zusätzlich stellt das Land 750.000 Euro für Schülerinnen und Schüler bereit, die während des Unterrichts medizinische oder pflegerische Unterstützung benötigen. Dabei kann es etwa um die Verabreichung von Medikamenten oder andere pflegerische Tätigkeiten gehen. Grundsätzlich sind dafür die Gemeinden zuständig. Weil viele Kommunen finanziell stark unter Druck stehen, übernimmt das Land nach eigenen Angaben den notwendigen Differenzbetrag, wenn Fachpersonal eingesetzt werden muss. Damit belaufen sich die Unterstützungen für gesundheitlich beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler insgesamt auf rund 3,5 Millionen Euro.

1,16 Millionen Euro für psychosoziale Betreuung

Auch im Bereich der psychosozialen Versorgung steigen laut Land die Fallzahlen. Dafür wurden nun weitere 1,16 Millionen Euro beschlossen. Rund 1.800 Menschen werden derzeit im Rahmen der psychosozialen Betreuung begleitet, insgesamt geht es laut Land um etwa 19.000 Therapieeinheiten. Die Angebote sollen wohnortnah in allen Kärntner Bezirken zur Verfügung stehen.

Weitere Millionen für Wohnraumsanierungen

Neben den Unterstützungen im Bildungs- und Sozialbereich wurden in der Regierungssitzung auch Sanierungs- und Modernisierungsprojekte im sozialen Wohnbau beschlossen. Dafür sind rund zehn Millionen Euro vorgesehen. 78 Wohneinheiten sollen davon profitieren. Ziel sei es, bestehenden Wohnraum zu modernisieren, die Wohnqualität zu verbessern und gleichzeitig Energieverbrauch sowie laufende Kosten zu senken.