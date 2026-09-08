Tausende Euro weg: Kärntnerin tappt bei Hosen-Verkauf in die Falle

Ein bisher noch unbekannter Betrüger hat eine Kärntnerin dazu verleitet, auf einen Link zu klicken und dann eine "Scheinüberweisung" mittels TAN zu bestätigen. Daraufhin war in kürzester Zeit ein vierstelliger Eurobetrag weg.

Über eine Verkaufsplattform wurde eine Kärntnerin am Dienstag, 8. September 2026, von einem Unbekannten kontaktiert, der die von ihr dort angebotene Hose kaufen wollte. Daraufhin startete eine Kommunikation via Messenger Dienst. Im Zuge dieser Kommunikation hat der bisher noch unbekannte Täter die Geschädigte dazu verleitet, einem Link zu folgen, um die Kontodaten zu überprüfen bzw. sicherzustellen, dass das Konto auch tatsächlich existieren würde.

Kärntnerin glaubte Betrüger, bestätigt Vorgänge

Gegenüber der Frau gab der Täter dabei an, dass es sich bei einer anschließend durchzuführenden Überweisung nur um „eine virtuelle Scheinüberweisung zur Überprüfung“ handeln würde, so die Polizei nun. Das glaubte ihm die Kärntnerin, die genau das auch alles tat und den Vorgang schließlich mittels TAN bestätigte. In weiterer Folge hatte der Täter Zugriff auf das Konto und veranlasste gleich mehrere Überweisungen. Selbst das Kartenlimit hat er daraufhin erhöht, um noch mehr Geld vom Konto räumen zu können. Der Frau entstand schließlich ein Schaden im vierstelligen Eurobereich, die Ermittlungen werden fortgeführt.

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Was Banken gegen Betrug machen (können)

Wir haben Anfang dieses Jahres mit Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), über Betrügereien und die Verantwortung von Banken gesprochen. Gegenüber 5 Minuten hat sie damals gemeint, dass Banken in manchen Fällen die Hände gebunden seien – wie etwa, wenn das Opfer, wie auch im vorliegenden Fall, die Überweisungen selbst freigibt. Alles dazu könnt ihr aber auch hier nachlesen: Konto von Österreicherin leergeräumt: Was Banken gegen Betrug machen.