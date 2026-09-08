Schwerer Unfall: Biker nach Kollision unter Motorrad begraben

Eine Streifkollision in einer Steilkurve hatte am Dienstag in Feistritz ob Bleiburg böse Folgen: Ein Motorradfahrer kam von der Straße ab und stürzte. Der 47-Jährige blieb unter seiner Maschine liegen und wurde schwer verletzt.

Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag (8. September) zu Mittag bei einem Verkehrsunfall in Feistritz ob Bleiburg schwer verletzt worden. In einer Steilkurve kam es zur Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto. Der Biker stürzte und wurde unter seinem Motorrad eingeklemmt.

Streifkollision mit bösen Folgen

Der Belgier war nach Angaben der Polizei gegen 12.30 Uhr auf der Loibacher Landesstraße (L133) vom Grenzübergang Raunjak in Richtung St. Georgen unterwegs. Dabei kam ihm ein 89-jähriger Slowene mit seinem Auto entgegen. Und dann passierte es: In einer Steilkurve streiften sich die beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer kam daraufhin von der Fahrbahn ab und stürzte – mit bösen Folgen. „Dabei kam der 47-Jährige unter dem Motorrad zu liegen und erlitt schwere Verletzungen“, schildert die Polizei.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Während des Einsatzes musste die L133 für den gesamten Verkehr gesperrt werden.