Nach schwerem Wiesenmarkt-Unfall: Achtjähriger weiterhin auf Intensivstation

Am Montag überschattete der Sturz eines Achtjährigen aus einem Fahrgeschäft den Finaltag des Bleiburger Wiesenmarkts. Wir haben nachgefragt, wie es dem Buben geht.

Ein schwerer Unfall auf dem Bleiburger Wiesenmarkt sorgte am Sonntag, 6. September, für große Bestürzung. Das Kind war während der Fahrt aus einem Fahrgeschäft gestürzt und schwer verletzt worden. Zwei Tage nach dem Unglück gab die KABEG auf Anfrage von 5 Minuten ein Update zum Gesundheitszustand des achtjährigen Buben. „Er wird weiterhin intensivmedizinisch betreut und sein Zustand ist stabil“, erklärt KABEG-Pressesprecherin Nathalie Trost am Dienstag.

Bub rutschte unter Sicherheitsbügel durch

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr. Der Achtjährige besuchte gemeinsam mit seinem 42-jährigen Vater aus dem Bezirk Völkermarkt den Wiesenmarkt. Während einer gemeinsamen Fahrt rutschte der Bub laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache unter dem ordnungsgemäß geschlossenen Sicherheitsbügel durch. Sein Vater, der direkt neben ihm saß, konnte ihn nicht mehr zurückziehen und das Unglück nahm seinen Lauf: Das Kind stürzte aus dem Fahrgeschäft in eine Besuchergasse. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Achtjährige mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Kein technisches Gebrechen festgestellt

Das Fahrgeschäft wurde nach dem Unfall überprüft. Laut Polizei konnte dabei kein technisches Gebrechen festgestellt werden. Auch Zeugenaussagen wurden aufgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrgeschäft noch am selben Nachmittag kurz nach 16 Uhr wieder für den Betrieb freigegeben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen weiter.