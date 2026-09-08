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/ ©Freiwillige Feuerwehr Gmünd
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall in Gmünd.
Auf der Maltataler Landesstraße kam es am Dienstag zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen.
Gmünd
08/09/2026
Feuerwehreinsatz

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen: Verletzte Person aus Auto gerettet

Drei Autos krachten am Dienstagabend auf der Maltataler Landesstraße ineinander. Eine verletzte Person konnte ihr Auto nicht ohne Hilfe verlassen – Feuerwehr und Rettung rückten an.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Die Feuerwehr Gmünd wurde am Dienstag, 8. September, gegen 17 Uhr per Sirenenalarm zu einem Unfall gerufen. Der Grund: Drei Fahrzeuge sind auf der Maltataler Landesstraße (L12) in einen Auffahrunfall verwickelt gewesen.

Feuerwehr unterstützte bei Personenrettung

Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte zunächst die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. „Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes unterstützte die Feuerwehr die Einsatzkräfte bei der schonenden Rettung einer verletzten Person aus dem Fahrzeug“, so die Feuerwehr Gmünd. Außerdem waren Betriebsmittel ausgetreten, die von der Feuerwehr gebunden wurden. Neben dem Rettungsdienst stand auch die Polizei Gmünd im Einsatz. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt.

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