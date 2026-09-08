Sturz in Tunnel: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Ein 60-jähriger Mann aus Ungarn ist am Dienstag bei einem E-Bike-Unfall auf der Maltatal-Hochalmstraße schwer verletzt worden. Der Radfahrer kam bei der Talfahrt in einem unbeleuchteten Tunnel zu Sturz.

Der Unfall ereignete sich am 8. September 2026 gegen 16.15 Uhr. Der 60-Jährige war mit seinem E-Bike von der Kölnbreinsperre talwärts in Richtung Maltatal unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache in einem unbeleuchteten Tunnel stürzte. Durch den Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen. Ein anwesender First Responder sowie ein zufällig vorbeikommender Beamter der Alpinen Einsatzgruppe leisteten umgehend Erste Hilfe.

Transport zur Gmündner Hütte

Da sich der Unfallort in schwierigem Gelände befand, wurde der Verletzte mit dem Dienstfahrzeug der Polizei zur nahegelegenen Gmündner Hütte gebracht. Dort wartete bereits die Besatzung des Rettungshubschraubers RK1. Anschließend wurde der 60-Jährige mit dem Hubschrauber zur weiteren Behandlung in das LKH Villach geflogen. Die genaue Ursache des Sturzes ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.