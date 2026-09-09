Kaltfront zieht über Kärnten: Gewitter und starke Windböen möglich

Der Mittwoch beginnt in Teilen Kärntens noch freundlich, im Laufe des Tages schlägt das Wetter aber um. Eine Kaltfront bringt Regenschauer und einzelne Gewitter. Am Abend können dabei auch kräftige Windböen auftreten.

Am Mittwoch erreicht der angekündigte Wetterumschwung Kärnten. Am Vormittag zeigt sich vor allem im Osten des Landes noch die Sonne, doch dann zieht der Himmel zunehmend zu. „Von Südwesten her werden die Wolken aber rasch dichter und ab Mittag breiten sich im Vorfeld einer Kaltfront erste Regenschauer und einzelne Gewitter aus“, so die Prognosen der GeoSphere Austria.

Wechselhaftes Wetter

Nach den ersten Schauern kann es für längere Zeit trocken bleiben. Am Abend wird das Wetter dann wieder unbeständiger: Mit dem Durchzug der Kaltfront breiten sich von Westen nach Osten wiederholt Schauer und Gewitter aus. „uch starke Windböen sind im Zuge der Front möglich“, heißt es seitens der GeoSphere.

Gewitter bringen Abkühlung

In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad. Vor den ersten Schauern werden noch 21 Grad im Oberen Mölltal und bis zu 26 Grad im Unteren Lavanttal erreicht. Danach wird es etwas kühler.