Zehn Tage Ausnahmezustand: Das erwartet dich heuer am St. Veiter Wiesenmarkt

St. Veit rüstet sich für den 663. Wiesenmarkt. Heuer gibt es neben den Klassikern auch einige Neuerungen – und wichtige Termine zum Vormerken. Wir haben einen Überblick für euch.

Der Bleiburger Wiesenmarkt ist vorbei, doch schon steht das nächste große Brauchtumsfest in Kärnten in den Startlöchern. Von 26. September bis 5. Oktober verwandelt sich St. Veit wieder für zehn Tage in eine riesige Festmeile. Der Wiesenmarkt findet heuer bereits zum 663. Mal statt – und bekommt neben seinen bekannten Fixpunkten auch einige Neuerungen. Wir haben die wichtigsten Termine und Infos für euren Besuch zusammengefasst.

Eröffnungsumzug am 26. September

Los geht es am Samstag, 26. September, gleich mit einem der größten Programmpunkte. Um 10 Uhr setzt sich der traditionelle Eröffnungsumzug beim Bahnhofsvorplatz in Bewegung. Rund 1.700 Teilnehmer aus 64 Vereinen und Gruppen ziehen über die Bahnhofstraße und den Schillerplatz zum Hauptplatz. Dort folgen die offizielle Eröffnung und der Bieranstich.

40 Fahrgeschäfte und großes Gastroangebot

Danach darf zehn Tage lang gefahren, gefeiert, gegessen und gestöbert werden. Auf dem Gelände warten rund 40 Fahrgeschäfte und Vergnügungsgeräte, 23 Gaststätten sowie rund 20 Getränke- und Imbissstände. Dazu kommen zwei große Festhallen, die Wirtschaftsschau und eine Autoschau. Der Vergnügungspark und die Gastronomie öffnen täglich ab 10 Uhr, an Freitagen und Samstagen darf bis 3 Uhr früh gefeiert werden.

Neue Fahrgeschäfte und ein zusätzlicher Markttag

Wer es etwas rasanter mag, bekommt heuer Neues geboten. Mit „Magic“ und einem 5D-Simulator kommen zwei neue Attraktionen auf den Wiesenmarkt, außerdem kehrt „Disco Loco“ zurück. Auch beim traditionellen Krämermarkt ändert sich etwas. Rund 160 Händler aus Österreich und mehreren Nachbarländern bauen ihre Stände auf. Erstmals gibt es acht statt sieben Markttage: Geöffnet ist von 26. bis 29. September sowie von 2. bis 5. Oktober, jeweils von 8 bis 18 Uhr. Am Mittwoch und Donnerstag gibt es keinen Krämermarkt.

Familientag, Feuerwerk und erstmals „Happy Hour“

Ein paar Termine sollte man sich schon vorab merken. Am Montag, 28. September, kehrt der Landwirte-Schwerpunkt zurück. Oldtimer-Traktoren und ein mobiles Sägewerk sind dabei – dort werden sogar Jausenbretter hergestellt und solange der Vorrat reicht kostenlos verteilt. Am Dienstag, 29. September, folgt der Familien- und Seniorentag. Bis 18 Uhr gibt es ermäßigte Fahrpreise, erstmals beteiligen sich auch Gastronomen mit Aktionen. Der Mittwochabend gehört dann einem der traditionellen Höhepunkte: Um 21 Uhr wird am Sportplatz das große Wiesenmarkt-Feuerwerk gezündet. Bei Regen wird es auf Donnerstag verschoben. Und genau der Donnerstag bekommt heuer ebenfalls ein eigenes Extra. Von 15 bis 18 Uhr findet am 1. Oktober erstmals eine „Happy Hour“ mit Aktionen bei Gastronomie und Schaustellern statt.

Auto stehen lassen? Mehr Züge zum Wiesenmarkt

Wer nicht selbst fahren möchte, bekommt während aller zehn Wiesenmarkttage zusätzliche Zugverbindungen. Sonderzüge verkehren von und nach Friesach, Feldkirchen und Klagenfurt. Insgesamt sollen während des Wiesenmarktes rund 1.300 Züge mit 530.000 Plätzen für die An- und Abreise zur Verfügung stehen. Neu ist außerdem das Event-Ticket der Kärntner Linien, das am gewählten Veranstaltungstag bis 3 Uhr früh des Folgetages im teilnehmenden Kärntner Nahverkehr gilt. Für Autofahrer stehen rund um das Gelände etwa 3.200 Parkplätze zur Verfügung. Während des Wiesenmarktes ist außerdem die Kurzparkzonenregelung im gesamten St. Veiter Stadtgebiet außer Kraft.

Eine Tradition kündigt das Fest schon vorher an

Eigentlich beginnt die Wiesenmarktzeit schon zwei Wochen früher. Am Samstag, 12. September, wird um 10 Uhr vor dem Rathaus die sogenannte Marktfreyung aufgestellt. Das jahrhundertealte Rechtsdenkmal steht symbolisch für das freie Handeln während des Marktes und soll Kaufleute zugleich daran erinnern, ihre Geschäfte ehrlich abzuwickeln. Am 5. Oktober schließt sich der Kreis wieder: Um 19 Uhr wird die Marktfreyung am Wiesenmarktgelände feierlich eingeholt. Ein paar Stunden bleiben danach noch – um 1 Uhr nachts endet der 663. St. Veiter Wiesenmarkt endgültig.