Erlebnisbad Lesachtal wird umfassend modernisiert

Das beliebte „Erlebnisbad Lesachtal“ in Klebas soll umfassend modernisiert und damit langfristig für die Bevölkerung und Gäste erhalten werden. Nach rund drei Jahrzehnten Badebetrieb sind verschiedene Erneuerungen notwendig geworden, heißt es in einer Aussendung. Das Land Kärnten unterstützt die geplanten Maßnahmen aus dem Tourismusreferat von Landesrat Sebastian Schuschnig.

„Seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt“

„Das Erlebnisbad ist seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt und eine bedeutende Freizeitinfrastruktur der Gemeinde Lesachtal. Als einziges Freibad zwischen Kötschach-Mauthen und Sillian in Osttirol ist es nicht nur für die heimische Bevölkerung, sondern auch für die Gäste der gesamten Region ein wichtiges Freizeitangebot während der Sommermonate. Mit den Modernisierungsmaßnahmen sorgen wir dafür, dass die Anlage attraktiv bleibt und das Bad auch in den kommenden Jahren genutzt werden kann“, so Landesrat Schuschnig, der sich gemeinsam mit Bürgermeister Bernhard Knotz sowie dem Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, Nikolaus Lanner, vor Ort über das Projekt informierte.

Insgesamt rund 150.000 Euro für Sanierung

Im Zuge der geplanten Sanierung sollen unter anderem die Bädertechnik modernisiert und die Pumpenanlage erneuert werden. Auch im Gastronomiebereich sind Adaptierungen vorgesehen, darunter die Anschaffung neuer Stühle und Sitzgelegenheiten. Insgesamt sind für die Maßnahmen rund 150.000 Euro vorgesehen. Das Land Kärnten unterstützt das Projekt mit einer Tourismusförderung von mehr als 50.000 Euro.

Lebensqualität und touristisches Angebot erhöhen

Das Lesachtal ist vor allem für seine einzigartigen Natur- und Wanderangebote bekannt. Das Freibad bietet dazu eine wertvolle Ergänzung und schafft für Gäste während ihres Aufenthalts eine zusätzliche Möglichkeit zur Erholung und Freizeitgestaltung. Schuschnig: „Wir setzen mit unseren Förderungen dort an, wo Investitionen einen nachhaltigen Mehrwert schaffen. Die Sanierung des ‚Erlebnisbades Lesachtal‘ ist ein gutes Beispiel dafür. Wir verbessern das touristische Angebot und erhöhen gleichzeitig die Lebensqualität in der Region.“

Zukunft des Bades war lange ungewiss

Nachdem Ausscheiden der langjährigen Betreiberfamilie im vergangenen Jahr war die Zukunft des Bades ungewiss, heißt es weiter. Nur durch das ehrenamtliche Engagement zahlreicher Helfer und Unterstützer sowie der Betriebe vor Ort konnte eine Schließung des Bades verhindert werden. „Das zeigt, welchen enormen Stellenwert das Ehrenamt insbesondere in unseren Regionen hat. Ehrenamtliches Engagement und öffentliche Unterstützung gehen hier Hand in Hand und sichern so wichtige Infrastruktur im ländlichen Raum. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten“, so Schuschnig abschließend.