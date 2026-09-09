Service-Mitarbeiterin arbeitete jahrelang mehr, doch Geld kam keines

Regelmäßig sprang sie ein und leistete zusätzliche Schichten, doch auf dem Lohnzettel fehlte das Geld: Eine Kärntner Servicekraft arbeitete jahrelang unbezahlt. Die AK Kärnten schaltete sich ein – mit Erfolg.

Wie wehrt man sich, wenn der eigene Arbeitseinsatz finanziell nicht anerkannt wird? Vor dieser Belastung stand eine teilzeitbeschäftigte Service-Mitarbeiterin in Kärnten. Über Jahre hinweg leistete sie regelmäßig mehr Stunden als vertraglich vereinbart, sah davon aber keinen Cent auf ihrem Konto. Schließlich suchte die Frau Hilfe bei der Arbeiterkammer Kärnten. „Niemand darf unbezahlt arbeiten. Wir stehen unseren Mitgliedern kostenlos zur Seite, um ihre Rechte durchzusetzen“, stellt AK-Präsident Günther Goach klar.

Arbeitszeiten erfasst, aber nie ausbezahlt

Die Kellnerin packte Tag für Tag an und übernahm verlässlich zusätzliche Schichten im Betrieb. Doch obwohl das Unternehmen die Arbeitszeiten ordnungsgemäß aufzeichnete, stellte der Arbeitgeber das Geld für die geleistete Mehrarbeit nie zu Verfügung. „Die Arbeitszeiten wurden zwar im Betrieb korrekt erfasst, aber eine Vergütung der Mehrstunden samt gesetzlicher Zuschläge blieb jahrelang aus“, berichtet Wolfram Lechner, Referatsleiter für Arbeitsrecht und Arbeitnehmerschutz der AK Kärnten. Der Experte errechnete die offenen Forderungen und konfrontierte den Betrieb. Das Resultat: Die Servicekraft erhielt ihre ausstehenden Mehrstunden inklusive aller Zuschläge nachbezahlt – in Summe 2.100 Euro.

AK Kärnten rät zu genauer Buchführung

Vor allem in Branchen mit flexiblen Dienstzeiten kommt es immer wieder vor, dass Betriebe Mehr- und Überstunden nicht ordnungsgemäß abgelten. Die Experten der AK raten allen Beschäftigten dazu, die geleisteten Arbeitsstunden stets eigenständig mitzuschreiben. „Wir raten allen Beschäftigten, ihre Arbeitszeiten genau zu dokumentieren und sich bei Unklarheiten an die Arbeiterkammer zu wenden. Unser digitaler Zeitspeicher ist zudem ein gutes Dokumentationstool und kann als wertvolle Argumentationshilfe dienen“, betont Goach.