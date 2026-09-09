70.000-Euro-Investition: Brücke in Oberdrauburg wird saniert

Die Wurmitzbachbrücke an der B100 Drautal Straße in Oberdrauburg weist Schäden an der Asphaltdecke sowie am rechten Brückengeländer auf und wird daher ab dieser Woche saniert. Das Straßenbaureferat des Landes Kärnten investiert dafür rund 70.000 Euro. „Brücken sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Straßeninfrastruktur und müssen entsprechend laufend instandgesetzt werden. Mit der Sanierung bringen wir die Wurmitzbachbrücke wieder in einen verkehrssicheren Zustand“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber.

Fertigstellung bis Mitte Oktober geplant

Im Zuge der Arbeiten werden die Asphaltflächen erneuert, kleinflächige Betonsanierungen durchgeführt und das Brückengeländer auf der rechten Seite ausgetauscht. Der Verkehr wird im Baustellenbereich halbseitig geführt und mittels Ampel beziehungsweise händisch geregelt. Die Gesamtfertigstellung ist für Mitte Oktober vorgesehen. „Gerade bei unserer bestehenden Straßen- und Brückeninfrastruktur ist es wichtig, notwendige Sanierungen rechtzeitig umzusetzen. Damit erhalten wir das Straßennetz langfristig und sorgen für sichere Verbindungen in den Regionen“, so Gruber.