Ruf:Zu gestartet: Neues Rufbus-System verbindet fünf Gemeinden

Meilenstein für die Mobilität im Zollfeld: Mit 1. September 2026 ging das neue Rufbus-System „Ruf:Zu“ an den Start. Über 500 Haltepunkte verbinden ab sofort fünf Gemeinden flexibel an 365 Tagen im Jahr.

Großer Schritt für den öffentlichen Verkehr im ländlichen Raum: Am heutigen Mittwoch stellten Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig und die Bürgermeister der Region das neue bedarfsorientierte Rufbus-System „Ruf:Zu“ offiziell vor. Bereits seit 1. September verbindet das Angebot die fünf Gemeinden St. Veit an der Glan, Frauenstein, Liebenfels, Maria Saal und St. Georgen am Längsee. Das Ziel ist klar: Wo der klassische Linienbus an seine Grenzen stößt, schließt der Rufbus die Lücke direkt vor der eigenen Haustür.

„Der Ausbau des Mikro-ÖV in Kärnten nimmt weiter Fahrt auf. Mit dem Angebot Zollfeld und Umgebung unterstützen wir ein neues, flexibles Mobilitätsangebot in der Region, das allen Öffi-Nutzern direkt vor der Haustür zur Verfügung steht. Das Verkehrsangebot passt sich an die Bedürfnisse der Menschen an und nicht umgekehrt“, betont Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig.

©5 Minuten Landesrat Sebastian Schuschnig präsentiert das neue Rufbus-System „Ruf:Zu“ für das Zollfeld.

Prinzip schließt die Lücke des klassischen Linienverkehrs

Über 500 Haltepunkte sorgen dafür, dass Bürger sowie Gäste flexibel von A nach B gelangen – sei es zum Längsee, ins Krankenhaus St. Veit oder zum Einkauf auf den Hauptplatz. „Wir wollen Mobilität dort ermöglichen, wo sie gebraucht wird – einfach, flexibel und möglichst nah am Alltag der Menschen. Mit dem neuen Angebot schaffen wir die Möglichkeit, auch ohne eigenes Auto von A nach B zu kommen“, betonen die Bürgermeister der fünf teilnehmenden Gemeinden in einem gemeinsamen Statement.

Land fördert Projekt mit 470.000 Euro pro Jahr

Das Projekt basiert auf der von Schuschnig initiierten Mikro-ÖV-Strategie des Landes Kärnten. Das Land fördert die Initiative im Zollfeld mit 470.000 Euro pro Jahr. Schuschnig hat sich für ganz Kärnten ein klares Ziel gesetzt: Noch in dieser Legislaturperiode sollen 100 der insgesamt 132 Kärntner Gemeinden an das Mikro-ÖV-System angebunden sein. Man sei davon aktuell nur noch knapp eine Handvoll Gemeinden entfernt. Das Projekt ist vorerst auf drei Jahre ausgelegt. Die Durchführung vor Ort übernimmt Hofstätter Reisen als Subunternehmer der Kärnten Bus GmbH. Insgesamt stehen in der Region vier Fahrzeuge zur Verfügung, wovon eines barrierefrei ausgestattet ist. Es werden bis zu 10 Vollzeitlenker im Einsatz sein. „Ruf:Zu ist die ideale Ergänzung zum bestehenden Linienverkehr. Wir erreichen damit auch jene Ortsteile, die mit klassischen Buslinien nur schwer sinnvoll erschlossen werden können“, erklärt auch Mirko Gavric von Kärnten Bus.

©5 Minuten Mit „Ruf:Zu“ schließen das Land Kärnten und die Region die Lücke im öffentlichen Nahverkehr.

Betriebszeiten, Buchung & Tarife Der Rufbus kann bequem per Telefon, App oder online gebucht werden:

Betriebszeiten: Montag bis Samstag von 6 bis 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 6 bis 20 Uhr.

Preise: Es gilt der reguläre Tarif des Verkehrsbundes Kärnten zuzüglich eines Komfortzuschlags von 2 Euro.

Ersparnis: Inhaber einer Kärntner Öffi-Zeitkarte, des KlimaTickets Österreich oder einer Kärnten-Gästekarte zahlen lediglich den Komfortzuschlag von 2 Euro.



