Auch heuer: Radarkasten wurde wieder blind und Biker flitzen vorbei

Gestern hat die European Bike Week am Faaker See offiziell gestartet und so wie schon vor zwei Jahren, wurde ein Radarkasten plötzlich "blind".

Unzählige Fans der European Bike Week zieht es wieder an den wunderschönen Faaker See. Es brummt und knattert, doch geblitzt hat es offenbar bisher nicht – die Rede ist von einem Radarkasten an der Straße.

European Bike Week am Faaker See gestartet

Die European Bike Week findet dieses Jahr noch bis zum kommenden Sonntag, dem 13. September 2026 – alles zum Einsatzkonzept der Polizei, den Regelungen und den Parkmöglichkeiten kannst du hier nachlesen: European Bike Week: Polizeikontrollen, Parken und Co. – das solltest du wissen. Doch eines könnte, so wie schon vor zwei Jahren auch heuer die Behörden wundern – funktioniert der Radarkasten nicht?

Fliegender Teppich landete auf Radarkasten

Auch im Jahr 2024 haben sich wie von Geisterhand zwei Teppiche über den Radarkasten in Egg am See gelegt. Biker flitzten da wohl dran vorbei. Gestern Abend hat uns ein 5-Minuten-Leser Bilder von demselben Blitzer zukommen lassen – dieses Mal steht ein Schild davor. „Da wird die Behörde bestimmt eine Freude haben, wenn bei 130.000 Harleys die Kennzeichen immer nur halb lesbar sind“, teilt er gegenüber der Redaktion mit.

©Rolli_tuning | Heuer hat sich ein Schild vor dem Radarkasten in Egg am See verirrt. ©Rolli_tuning | Da sind wohl einige ungestraft vorbei geflitzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2026 um 12:12 Uhr aktualisiert