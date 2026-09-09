29 Betriebe und über 550 Jahre Unternehmertum in Feldkirchen ausgezeichnet

Bei der Mitgliederehrung der Wirtschaftskammer Kärnten im Bezirk Feldkirchen würdigten WK Präsident Jürgen Mandl und WK-Bezirksobfrau Eva Hoffmann 29 Unternehmen, die gemeinsam für mehr als 550 Jahre unternehmerische Leistung stehen.

Vielfalt des Unternehmertums

Die geehrten Betriebe zeigen die Vielfalt des Unternehmertums im Bezirk Feldkirchen – vom Handwerk über Handel und Dienstleistungen bis zu Betrieben, die seit vielen Jahren fest in der Region verwurzelt sind. Besonders erwähnenswert ist das 70-jährige Bestehen der Tischlerei Konec. Der Familienbetrieb aus Feldkirchen wird heute in dritter Generation geführt und steht beispielhaft für Unternehmen, die handwerkliche Erfahrung, Weiterentwicklung und regionale Verbundenheit über viele Jahre hinweg verbinden.

Betriebe geben dem Bezirk wirtschaftliche Stärke

Aktuell sorgen im Bezirk Feldkirchen über 2.200 Betriebe für mehr als 10.600 Arbeitsplätze. Sie sind Arbeitgeber, Ausbilder, Nahversorger, Auftraggeber und oft auch ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens in ihren Gemeinden. Die Mitgliederehrung machte deutlich, dass wirtschaftlicher Erfolg nicht nur in Bilanzen sichtbar wird, sondern sich auch in Beständigkeit, Verantwortung und der Bereitschaft zeigt, einen Betrieb über viele Jahre hinweg weiterzuführen, heißt es weiter. WK-Präsident Jürgen Mandl betonte die Bedeutung der ausgezeichneten Unternehmen für die Region: „Wer über Jahrzehnte erfolgreich wirtschaftet, beweist unternehmerischen Mut, Ausdauer und die Bereitschaft, sich immer wieder auf neue Rahmenbedingungen einzustellen. Diese Betriebe schaffen Arbeitsplätze, bilden Fachkräfte aus und tragen wesentlich dazu bei, dass unsere Regionen wirtschaftlich stark und lebenswert bleiben.“

©WKK I Daniela Ebner | 29 Feldkirchner Betriebe wurden für ihre langjährige unternehmerische Leistung geehrt.

„Macht diese Betriebe so wertvoll für die gesamte Region“

Für WK-Bezirksobfrau Eva Hoffmann zeigen die Ehrungen, wie sehr der Bezirk Feldkirchen von Unternehmern geprägt wird, die langfristig denken und Verantwortung übernehmen. Viele der ausgezeichneten Betriebe hätten nicht nur wirtschaftliche Spuren hinterlassen, sondern auch Menschen begleitet – als Arbeitgeber, Ausbildungsbetrieb, Dienstleister oder verlässlicher Partner in der Region, heißt es weiter. „Hinter diesen Jubiläen stehen Menschen, die Verantwortung übernommen, Arbeitsplätze geschaffen und den Bezirk Feldkirchen mitgestaltet haben. Gerade diese langfristige Perspektive macht diese Betriebe so wertvoll für die gesamte Region“, so Hoffmann. Die ausgezeichneten Unternehmen stehen somit nicht nur für ihre eigene Geschichte, sondern auch für die wirtschaftliche Kraft des Bezirks, wird abschließend betont.