BKS Bank unter den 500 weltbesten Banken im Forbes-Ranking

Die BKS Bank hat den Sprung in das erstmals veröffentlichte Welt-Ranking von Forbes und Statista geschafft. Das Institut zählt damit zu den 500 leistungsstärksten Banken.

Die BKS Bank wurde in die erstmals veröffentlichte Rangliste „World’s Top-Performing Banks 2026“ aufgenommen. Die weltweite Auszeichnung wird vom Magazin Forbes gemeinsam mit dem Datenportal Statista vergeben und umfasst insgesamt 500 ausgewählte Banken.

Bewertung von vier Bereichen

Bewertet wurde die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Banken anhand von vier Bereichen: Profitabilität floss mit 30 Prozent in die Gesamtwertung ein, Wachstum und Ertragsqualität mit 20 Prozent, Kapital- und Finanzierungsresilienz sowie Aktivaqualität und Effizienz mit jeweils 25 Prozent, wird in einer Aussendung mitgeteilt.

„Freut uns besonders“

Grundlage waren zentrale Finanzkennzahlen der letzten drei Jahre. Berücksichtigt wurden Banken mit mindestens drei Milliarden US-Dollar Bilanzsumme, deren Kerngeschäft im Einlagen- und Kreditgeschäft liegt. Die Institute wurden nach ihrer Bilanzsumme in sechs Größenklassen eingeteilt. Mit einer Bilanzsumme von 11,2 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2025 fällt die BKS Bank in die Kategorie „untere mittelgroße Banken.“ Nikolaus Juhász: „Gleich bei der Premiere dieses internationalen Rankings zu den ausgezeichneten Banken zu zählen, freut uns besonders. Es zeigt, dass unser Geschäftsmodell auch im weltweiten Vergleich überzeugt.“

Besonderer Dank an die Mitarbeiter

Für den Vorstandsvorsitzenden der BKS Bank spiegelt die Auszeichnung „jene Stärken wi-

der, die auch in unseren jüngsten Geschäftsergebnissen sichtbar werden: eine stabile Ertragsentwicklung, eine starke Kapitalbasis, eine verantwortungsvolle Risikopolitik und konsequentes Kostenmanagement.“ Abschließend bedankt sich Juhász besonders bei den Mitarbeitern.