Gewitter in Kärnten: Für diese Bezirke gilt die rote Warnstufe

Das Wetter in Österreich stellt sich derzeit deutlich um. Wie angekündigt, fallen die Temperaturen am heutigen Mittwoch vor allem im Westen des Landes spürbar ab, während im Osten noch einmal warme Bedingungen herrschen können.

Unbeständiges Wetter

Der Tagesverlauf bringt in vielen Regionen unbeständiges Wetter mit sich. Im weiteren Tagesverlauf folgen von Südwesten her wiederholt Schauer und Gewitter, unterbrochen von einzelnen sonnigen Abschnitten. Am Abend überquert schließlich eine Kaltfront von Nordwesten die Region. Diese bringt teils gewittrige Schauer mit sich, wobei die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ vor kräftigen Regengüssen und starken Windböen im Zuge der Front warnen.

Rote Warnstufe für vier Bezirke

Aufgrund der Wetterlage gibt es am frühen Nachmittag bereits regionale Unwetterwarnungen. Die Unwetterzentrale Österreich führt derzeit für vier Bezirke – Völkermarkt, Klagenfurt-Land, Villach-Land und Hermagor – die rote Warnstufe. Hier ist neben starkem Niederschlag auch mit Hagel durchaus zu rechnen. Ergänzend wies „Unwetter Österreich“ bereits am Vormittag darauf hin: „Ab etwa Mittag dürften sich von Süden und Südwesten her weitere Schauer und Gewitter ausbreiten, welche lokal kräftige Böen und Starkregen bringen können.“

©UWZ Diese Bezirke sind aktuell betroffen.

Kräftige Gewitterlinie in Slowenien

Die gewittrige Aktivität beschränkt sich nicht nur auf Österreich. Auch im benachbarten Slowenien hat sich am frühen Nachmittag eine kräftige Gewitterlinie geformt. „In und um Ljubljana kam es bereits zu teils erheblichen Beeinträchtigungen durch Sturmböen, Starkregen und kräftige Blitzschläge“, ergänzt Skywarn Austria abschließend.