Viel Glück im Unglück: Wagen vor Sturz in den Bach gesichert

Die Feuerwehr Tiffen rückte am gestrigen Abend zu einer kniffligen Fahrzeugbergung aus.

Der Wagen drohte von einer Brücke in einen Bach zu stürzen.

Der Wagen drohte von einer Brücke in einen Bach zu stürzen.

Am Dienstag gegen 19 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Tiffen gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen zu einer Fahrzeugbergung alarmiert – und zwar zu keiner alltäglichen.

Fahrzeug drohte abzustürzen

Die Person am Steuer hatte dabei großes Glück im Unglück: Das Fahrzeug stand bereits zu mehr als der Hälfte über einer Brücke ohne Geländer und drohte rund anderthalb Meter tief in den seichten Bach zu stürzen.

Feuerwehr konnte Auto bergen

Nach dem raschen Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das Fahrzeug mit vereinten Kräften wieder sicher in seine Ausgangsposition gebracht werden. Ob beim Pkw ein Sachschaden entstand ist unklar.