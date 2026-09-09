Über eine Stunde Zeitverlust im Ausland: Massiver Stau am Weg nach Kärnten

Wer nach dem Urlaub nach Kärnten zurückreist, braucht derzeit viel Geduld. Besonders stark betroffen sind Reisende aus Richtung Italien.

Wer aktuell auf der Rückreise aus dem Urlaub ist und nach Kärnten möchte, braucht auf den ausländischen Straßen und den Transitrouten weiterhin viel Durchhaltevermögen. Der dichte Urlauberreiseverkehr sorgt an mehreren Schlüsselstellen für erhebliche Verzögerungen.

Zwei Baustellen

Besonders stark betroffen sind Reisende aus Richtung Italien: Auf der italienischen A23 führt ein massiver Stau vor zwei Baustellenbereichen zu einem Zeitverlust von rund eineinhalb Stunden, gefolgt von weiteren 15 Minuten Wartezeit vor der Mautstelle Ugovizza in Fahrtrichtung Kärnten.

30 Minuten Wartezeit vor dem Katschbergtunnel

Auch bei der Einreise über den Karawankentunnel müssen Autofahrer auf dem Weg nach Kärnten aktuell etwa 20 Minuten mehr einplanen, wie „Antenne Kärnten“ berichtet. Wer hingegen auf der A10 Tauernautobahn in Richtung Salzburg unterwegs ist, steht vor dem Katschbergtunnel aufgrund von Blockabfertigung derzeit rund 30 Minuten im Stau.