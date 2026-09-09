Insgesamt 1,2 Millionen Euro: Straße im Lavanttal wird saniert

Die Sanierung eines rund 600 Meter langen Abschnitts der L137 Weißenbacher Straße zwischen Pfaffendorf und St. Margarethen im Lavanttal beginnt in dieser Woche.

Starke Einzel- und Netzrisse sowie Setzungen in der Fahrbahn machen die Instandsetzung erforderlich. „Der Straßenabschnitt weist mittlerweile erhebliche Schäden auf. Mit der Sanierung sorgen wir dafür, dass die Strecke wieder in einen verkehrssicheren und guten Zustand gebracht wird“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber.

Weitere Etappen

Das Straßenbaureferat des Landes Kärnten investiert 440.000 Euro in das Projekt. „Mit den laufenden Sanierungen sichern wir die Qualität unseres Landesstraßennetzes und investieren gleichzeitig in eine verlässliche Infrastruktur für die Menschen in den Regionen“, so Gruber. Bereits im vergangenen Jahr ist ein Abschnitt der L137 für 460.000 Euro saniert worden und für 2027 steht eine weitere Etappen auf dem Plan. Insgesamt fließen damit 1,2 Millionen Euro in die Weißenbacher Straße.

©Land Kärnten

Ampelregelung folgt

Im Zuge der Bauarbeiten wird zunächst die Straßenentwässerung erneuert und anschließend die bestehende Asphaltschicht vollständig abgefräst. Punktuell bessern sie auch die darunterliegende ungebundene Tragschicht aus, bevor eine elf Zentimeter starke Asphalttragschicht sowie eine vier Zentimeter starke Deckschicht aufgebracht werden. Der Verkehr wird während der bis Ende Oktober angesetzten Arbeiten halbseitig per Ampelregelung beziehungsweise mit Wartepflicht bei Gegenverkehr an der Baustelle vorbeigeführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.09.2026 um 18:04 Uhr aktualisiert