„Hätte uns gefreut…“: Gemeinde muss Event wegen Wetterprognose absagen

Manchmal spielt das Wetter schlicht nicht mit: Die Marktgemeinde Griffen muss kurzfristig eine geplante Veranstaltung absagen.

Aufgrund der schlechten Wetterprognose musste die Marktgemeinde Griffen eine Veranstaltung am Schlossberg absagen.

Aufgrund der schlechten Wetterprognose musste die Marktgemeinde Griffen eine Veranstaltung am Schlossberg absagen.

Aufgrund der schlechten Wetterprognose musste die Marktgemeinde Griffen eine geplante Veranstaltung kurzfristig absagen. Betroffen ist der gemütliche Nachmittag am Schlossberg, der vor allem für Senioren und Pensionisten gedacht war und am Donnerstag hätte stattfinden sollen.

Absage bestätigt

„Den für Donnerstag, 10. September, um 14 Uhr geplanten gemütlichen Nachmittag am Schlossberg müssen wir aufgrund der Wetterprognose leider absagen“, schildert die Gemeinde in den sozialen Medien. Das Bedauern über die Absage ist groß: „Wir hätten uns sehr auf einen schönen gemeinsamen Nachmittag gefreut“, ergänzt die Gemeinde abschließend.