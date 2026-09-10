Nur bis zu 18 Grad: In Kärnten wird ein kühler Donnerstag erwartet

Das Wetter in Kärnten zeigt sich am Donnerstag von seiner unbeständigen Seite. Bei überwiegend dichten Wolken und maximal 18 Grad muss auch mit Regen gerechnet werden.

Am Donnerstag bleibt das Wetter in Kärnten unbeständig und es zeigt sich überwiegend dicht bewölkt. „Zeitweise regnet es, teils gewittrig durchsetzt, am meisten in den südlichen und östlichen Regionen“, ergänzen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

14 bis 18 Grad

Während es etwa im Mölltal kaum noch regnet, zeigt sich die Sonne insgesamt höchstens kurz. Die Temperaturen bewegen sich nach Frühwerten zwischen 12 und 16 Grad auch tagsüber nur auf 14 bis 18 Grad.