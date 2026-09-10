A2 Süd Autobahn: Teile und Unfall beeinträchtigen Frühverkehr

Auf Kärntens Straßen herrscht bereits in den frühen Morgenstunden dichter Verkehr und Autofahrer müssen aktuell auf zwei Abschnitten der A2 Süd Autobahn besonders aufpassen.

Während auf der A2 Richtung Italien Trümmerteile den Zubringer Klagenfurt-West blockieren, staut es sich Richtung Graz nach einem Unfall bei Velden-West.

Während auf der A2 Richtung Italien Trümmerteile den Zubringer Klagenfurt-West blockieren, staut es sich Richtung Graz nach einem Unfall bei Velden-West.

Auf dem Weg in Richtung Italien befinden sich auf dem Zubringer Klagenfurt-West, kurz nach der August-Jaksch-Straße, ein paar größere Teile auf der Fahrbahn, wie „Antenne Kärnten“ berichtet.

Unfall auf Höhe Velden-West

Auch in Richtung Graz treten leichte Verzögerungen auf: Nach einem Unfall auf Höhe Velden-West stehen mehrere Fahrzeuge auf dem Pannenstreifen. Die Polizei ist vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern.