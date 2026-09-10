Notfall vermutet: Feuerwehreinsatz in Kärnten nahm überraschende Wende

Eine besorgte Frau wählte in St. Veit den Notruf, da sie ihren Nachbarn tagelang nicht erreichte. Da ein Unfall oder medizinischer Notfall befürchtet wurde, rückte die Feuerwehr aus.

Eine aufmerksame Nachbarin hat am gestrigen Abend in St. Veit an der Glan die Einsatzkräfte gerufen. Die Mieterin am hatte ihren Nachbarn seit mehreren Tagen nicht gesehen und konnte ihn nicht erreichen.

Telefon in der Wohnung gehört

„Nachdem sie hörte, dass das Telefon in der Wohnung läutete, er aber nicht reagierte, verständigte sie den Vermieter und die Polizei, die wiederum die Feuerwehr und den Rettungsdienst anforderte“, schildern die Einsatzkräfte der FF St. Veit am Folgetag in den sozialen Medien.

Unfall befürchtet

Da ein Unfall oder medizinischer Notfall befürchtet wurde, rückte die Feuerwehr um 18:57 Uhr zum Wohnungseinstieg aus. Am Einsatzort folgte schnell die Entwarnung: Der vermisste Mieter wurde vermutlich durch das Blaulicht neugierig und schaute aus dem Fenster. Auf Bitte der Polizei öffnete er die Tür selbst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2026 um 08:16 Uhr aktualisiert