„Rote“ Warnstufe in Kärnten: Acht Bezirke von Starkregen und Gewittern betroffen

Dichte Wolken und kräftige Regenschauer prägen heute das Wetter in Kärnten. Im Süden drohen zudem Gewitter. Für acht Bezirke gilt bereits die rote Wetterwarnstufe.

Am heutigen Donnerstag bestimmen in Kärnten dichte Wolken das Wettergeschehen, während es immer wieder zu Regenschauern kommt. „Im Süden sind auch Gewitter eingelagert, hier regnet es vorübergehend auch sehr intensiv“, erklären die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Sonne zeigt sich dabei im gesamten Bundesland kaum.

Intensive Schauer

Die Niederschlagsmengen fallen je nach Region sehr unterschiedlich aus. Während in den südlichen und östlichen Gebieten der meiste Regen gemessen wird, bleiben die Mengen zum Beispiel im Mölltal deutlich geringer. Bereits in den frühen Morgenstunden kommt es vor allem im Süden zu ersten vereinzelten Gewittern.

©UWZ Für diese Bezirke gilt die rote Wetterwarnstufe.

Rote Wetterwarnstufe in acht Bezirken

Aufgrund der Wetterlage schlägt auch die Österreichische Unwetterzentrale, kurz UWZ, bereits Alarm: Für acht Kärntner Bezirke gilt derzeit die rote Wetterwarnstufe – Ursache hierfür sind sowohl intensive Regenfälle als auch lokale Gewitter. Zudem zeigt sich das Wetter spürbar kühl, denn die Temperaturen erreichen am Tageslimit maximal 17 bis 18 Grad, wir berichteten.