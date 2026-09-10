Bordsteinkante mit Motorrad gestreift: Frau (72) im Krankenhaus

Am Mittwochabend geriet das Motorrad eines 60-jährigen Italieners auf der B83 in Techelsberg ins Schleudern. Er und seine 72-jährige Frau stürzten, sie kam verletzt ins LKH Villach.

Ein 60-jähriger Italiener und seine 72-jährige Frau sind am Mittwochabend bei einem Motorradunfall auf der B83 im Gemeindegebiet von Techelsberg am Wörthersee verletzt worden.

Ins Schleudern geraten

Das Ehepaar war gegen 21:12 Uhr unterwegs, als das Motorrad gegen eine Bordsteinkante geriet und ins Schleudern kam. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, gelang es dem Lenker, das Fahrzeug etwa 20 Meter weiter auf dem Geh- und Radweg zum Stillstand zu bringen.

Frau im LKH Villach

Der 60-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen, während seine mitfahrende Ehefrau Verletzungen unbestimmten Grades davontrug. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das LKH Villach eingelifert. Am Motorrad der Marke Harley-Davidson entstand mittlerer Sachschaden.