380-kV-Leitung: Volksbefragung mit Tücken beim Ausfüllen

Im Kampf gegen den Bau von riesigen 380KV-Leitungen durch ganz Kärnten liegt jetzt in den Gemeinden ein Formular zur Unterstützung einer Volksbefragung gegen den Bau solcher Monsterleitung auf. Der Text hat allerdings für oberflächliche Leser seine Tücken und könnte das Gegenteil bewirken, fürchten einige Initiatoren. Hausverstand ist gefragt.

193 Kilometer lang

Zur Einleitung: In der Unterstützungserklärung heißt es kleingedruckt. „Ich unterstütze den Antrag auf Einleitung einer Volksbefragung zu folgender Fragestellung“. Fettgedruckt wird diese dann folgend formuliert: Soll die von der APG und Kärnten Netz geplante Stromautobahn in einer Länge von 193 Km (etwa 182 durch Kärnten, etwa 11 km durch Osttirol) in Form einer 380-KV-Leitung und teilweise Mitführung einer 110-kv-Freileilung gebaut werden? JA oder NEIN.

7500 Unterschriften nötig

Natürlich NEIN? Wenn so abgestimmt wird, ist man freilich dafür, dass keine Volksbefragung darüber stattfindet. „Ich hoffe, dass jeder das Formular so genau studiert, dass, wenn er klar dagegen ist, dann das JA ankreuzt, denn nur damit kann er auch eine Volksbefragung zu dem Thema initiieren“, erklärt dazu einer der Initiatoren. Das Formular liegt seit Mittwoch auf. Es sind 7500 Unterschriften nötig, um einen Antrag bei der Landeswahlbehörde einreichen zu dürfen. Die Initiatoren fürchten massive Auswirkungen in der Natur, sollte es zum Bau der Stromautobahn kommen.