ÖBB bauen Angebot in Kärnten aus: Mehr Frühzüge ab Montag

Die ÖBB setzen ihre Angebotsoffensive in Kärnten fort: Ab dem 14. September folgt das nächste Maßnahmenbündel. Dieses richtet sich vor allem an die Fahrgäste auf der Strecke zwischen Klagenfurt, Treibach/Althofen und Friesach.

Davon profitieren insbesondere die Schulstandorte rund um Treibach-Althofen sowie Pendlerinnen und Pendler zwischen Klagenfurt, Friesach und Villach. Zur Verdichtung der Takte in den frühen Morgenstunden auf der S7 wurden einzelne Trassen gezielt verlängert.

Spürbare Verbesserung

Konkret wird der Zug 4292 künftig über Treibach/Althofen hinaus bis Friesach geführt (Abfahrt in Klagenfurt um 5:41 Uhr, Ankunft in Friesach um 6:24 Uhr). Der Zug 4294 startet ab 6:35 Uhr in Klagenfurt und erreicht Friesach um 7:27 Uhr. Zudem kommt als dritte Verstärkung der neue Zug 4297 hinzu, der um 7:37 Uhr in Friesach startet und um 8:25 Uhr in Klagenfurt ankommt. Mit den zusätzlichen Frühzügen werden die Kapazitäten in den Stoßzeiten erhöht und die Anschlüsse an das übrige S-Bahn-Netz stabilisiert. Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig betont: „Diese Anpassungen bedeuten spürbare Verbesserungen für die Anbindung von Mittelkärnten an den Zentralraum. Das zeigt, dass wir Öffi-Verbindungen laufend evaluieren und entsprechend den Bedürfnissen vor Ort adaptieren. Wir wissen aber auch, dass es in Mittelkärnten noch weiteren Optimierungsbedarf gibt, und auch daran arbeiten wir konsequent.“ Reinhard Wallner, Regionalmanager der ÖBB-Personenverkehr AG, ergänzt: „Die Herbstanpassungen sind unter anderem das Ergebnis direkter Rückmeldungen unserer Fahrgäste. Gerade für Schüler und Berufspendler zählen verlässliche Zeiten und genug Platz. Mit dem neuen Angebot in der Früh schaffen wir hier spürbare Erleichterungen.“

Planungen laufen

Auch im Mölltal bleibt das Verkehrsangebot auf hohem Niveau. Zwischen Spittal und Mallnitz verkehren täglich mehr als 40 Züge in beiden Richtungen. Ergänzt durch über 20 Busse mit Umstieg in Obervellach stehen insgesamt 68 Verbindungen für Hin- und Rückfahrt bereit. Zudem besteht seit dem Fahrplanwechsel 2026 ein Stundentakt im Fernverkehr. Die Planungen für weitere Ausbauschritte laufen bereits.