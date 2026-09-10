„Hat sich seinen Weg hochgekämpft“: Kultureller Tausendsassa geehrt

Mit Richard Götz verfügt Kärnten über einen kulturellen Tausendsassa. Sein Wirken reicht von Rechtswissenschaften, Journalismus über Theater, Musik und Kunst bis hin zur slawischen Literatur, teilt das Land mit.

Für seine Leistungen für die Gesellschaft in den Bereichen Kunst und Kultur wurde er gestern, Mittwoch, von Landeshauptmann Daniel Fellner im engsten Familienkreis im Draupark Salon ausgezeichnet.

„Ist ein beeindruckender Mensch“

„Richard Götz ist ein beeindruckender Mensch. Trotz aller Entbehrungen, die er in seiner Kindheit aushalten musste, hat er nie damit aufgehört, sich weiterzuentwickeln und dazulernen zu wollen – er hat sich seinen Weg hochgekämpft“, so Fellner. Als sichtbares Zeichen des Respekts überreichte der Landeshauptmann das Ehrenzeichen des Landes. Von der PVÖ-Bezirksvorsitzenden Christine Sitter und Vorstandsmitglied Isidor Scheriau erhielt Götz die Ehrenamtsmedaille in Gold für jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement für Pensionistinnen und Pensionisten. Auch Harald Raffer, Mitbegründer des Kärntner Lyrikpreises, schlug in dieselbe Kerbe. Er hob Götzs Expertise und Bodenständigkeit hervor und lobte seinen großen Einfluss auf den Stellenwert von Kunst und Kultur in Klagenfurt.

Vielseitiger Kulturvermittler

Richard Götz gilt als vielseitiger Kulturvermittler. Er war unter anderem Obmann-Stellvertreter des Theaterfestivals „Spectrum“, Vorstandsmitglied der „Gruppe 508“ und des Kulturvereins „Draukult“. Zudem engagierte er sich auch als Kulturberichterstatter, Jurymitglied bei Literatur- und Kunstwettbewerben und als aktiver Förderer von Künstlern und kulturellen Veranstaltungen in Kärnten. Götz war außerdem ein renommierter Experte für Volksmusik, Literatur und Kunst.