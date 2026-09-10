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Bild auf 5min.at zeigt Rauchschwaden über Velden.
Heute Vormittag rückten die Freiwilligen Feuerwehren Velden und Augsdorf zu einem Brandeinsatz aus.
Velden am Wörthersee
10/09/2026
Löscheinsatz

Polizei gibt neue Details zu Brand in Velden bekannt

Durch einen Blitzeinschlag kam es heute zu Schäden in Velden, auch eine Holzhütte geriet in Brand.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Heute kam es am Vormittag zu einer Rauchentwicklung in Velden am Wörthersee. Die Feuerwehr rückte umgehend aus – wir haben berichtet. Nun gibt die Polizei neue Details bekannt.

Holzhütte geriet in Brand

Gegen neun Uhr schlug ein Blitz ein. Dadurch entstand an der Laterne Sachschaden und in einem Verteilerraum eines naheliegenden Mehrparteienhauses kam es deshalb ebenfalls zu Schäden an den elektrischen Einrichtungen. Weiters geriet eine Holzhütte, die sich in der Nähe des Einschlages befindet, in Brand, teilt die Polizei mit.

Keine Personen verletzt

Dort musste die FF Velden und Augsdof zu einem Löscheinsatz gerufen werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest, so die Beamten abschließend.

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Heute geriet eine Holzhütte in Velden in Brand.
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