Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer und einen Rettungswagen.
Bei einem Unfall in Kärnten wurde heute ein Steirer schwer verletzt.
Sittersdorf
10/09/2026
Unfall

Motorradfahrer streift Verkehrszeichen und wird schwer verletzt

In Sittersdorf kam es heute zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer (43) musste ins Krankenhaus gebracht werden.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(59 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein 43 Jahre alter Mann aus der Steiermark streifte am heutigen Donnerstagnachmittag mit seinem Motorrad auf der B82 in der Gemeinde Sittersdorf (Bezirk Völkermarkt) ein Verkehrszeichen. Dadurch stürzte er vom Fahrzeug und erlitt eine schwere Verletzung, so die Kärntner Polizei. Er wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at