Motorradfahrer streift Verkehrszeichen und wird schwer verletzt

In Sittersdorf kam es heute zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer (43) musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 43 Jahre alter Mann aus der Steiermark streifte am heutigen Donnerstagnachmittag mit seinem Motorrad auf der B82 in der Gemeinde Sittersdorf (Bezirk Völkermarkt) ein Verkehrszeichen. Dadurch stürzte er vom Fahrzeug und erlitt eine schwere Verletzung, so die Kärntner Polizei. Er wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.