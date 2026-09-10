Gerüchte um geschlossenes Harley Village in Faak am See: „Stimmt natürlich nicht“

Um den Faaker See brummen derzeit die Harleys. Doch das aktuelle Regenwetter könnte die Laune etwas trüben. Dennoch ist das Harley Village heute für Besucher ganz normal geöffnet.

Viele haben sich schon seit längerem auf das fast einwöchige Spektakel rund um den Faaker See, aber auch in Velden am Wörthersee gefreut. Brummend und knatternd startete man am vergangenen Dienstag in das Programm und unzählige Menschen besuchen das Gelände. Doch das Wetter trübte am heutigen Donnerstag die Aussichten. Wie die Region Villach Tourismus GmbH gegenüber 5 Minuten informiert, würden Gerüchte kursieren, wonach das Harley Village heute aufgrund des Wetters geschlossen ist.

Harley Village ganz normal geöffnet

Die Veranstalter betonten: „Das stimmt natürlich nicht.“ Zudem heißt es weiter, dass schon seit 14 Uhr einen früheren Shuttle „Velden – Faak – Velden“ gibt – zusätzlichen zu den regulären Shuttles. Dies wird auch in einem Posting auf Facebook der Seite „Harleywood Faaker See“ mitgeteilt und abschließend wird mitgeteilt: „Alle Event-Dörfer bleiben wie gewohnt geöffnet – mit voller Begeisterung, hervorragendem Essen und Live-Unterhaltung! Bitte beachten Sie, dass einige Parkbereiche aufgrund des nassen Bodens vorübergehend geschlossen sind.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2026 um 17:37 Uhr aktualisiert