Eine Million Streams für den guten Zweck: Klagenfurter startet Aktion

„Einfach nur Musik hören und damit kranken Kindern helfen“ – das ist die Grundidee hinter der Initiative „STREAMS4DREAMS“, die der Klagenfurter Wolfgang Ertl ins Leben gerufen hat.

Sollte die Marke von einer Million Streams erreicht werden, gehen sämtliche Streaming-Einnahmen direkt an die Dachorganisation CCI (Kinderkrebshilfe).

Sollte die Marke von einer Million Streams erreicht werden, gehen sämtliche Streaming-Einnahmen direkt an die Dachorganisation CCI (Kinderkrebshilfe).

Mit seinem Musikprojekt „STREAMS4DREAMS“ hat er sich ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: Bis zum 31. Dezember 2026 sollen seine Songs insgesamt eine Million Mal gestreamt werden. Gelingt die Herausforderung, fließen 100 Prozent der erzielten Einnahmen an die internationale Kinderkrebshilfe Childhood Cancer International (CCI), teilt er gegenüber 5 Minuten mit.

Klagenfurter nutzt KI als Werkzeug

Der 51-jährige Wolfgang Ertl, der im Hauptberuf als selbstständiger IT- und Cybersecurity-Berater arbeitet, hegt schon lange eine große Leidenschaft für das Schreiben. „Seit Jahrzehnten entstanden Texte und Gedichte über Liebe, Beziehungen, Tod und das Leben. Lange hatte ich den Wunsch, zumindest einige dieser Texte vertonen zu können“, erzählt Ertl im Gespräch. Durch den Einzug moderner KI-Technologien wurde dieser Wunsch schließlich realisierbar. Seit Anfang 2025 nutzt er die digitalen Werkzeuge, um seine eigenen Texte, Melodien und Songkonzepte musikalisch umzusetzen.

Verschiedene virtuelle Künstlerfiguren hervorgebracht

Unter dem Dach seines Independent-Projekts „Sound Commander“ bringt er seither verschiedene virtuelle Künstlerfiguren hervor – von Deutschschlager über Austro-Pop bis hin zu Roots Rock. „Die KI ist für mich dabei ein Werkzeug, das mir ermöglicht, etwas umzusetzen, was ich selbst musikalisch oder finanziell so nicht realisieren könnte. Die kreative Ausgangsidee, die Texte und letztlich die Entscheidung, was veröffentlicht wird, bleiben bei mir“, erklärt der Klagenfurter gegenüber 5 Minuten.

Eine Million Streams für den guten Zweck

Aus dem persönlichen Hobby entstand schließlich der Wunsch, die Reichweite für eine gute Sache zu nutzen. Mit der Kampagne „One Million Streams for Children’s Dreams“ verzichtet Ertl bewusst auf klassische Spendenaufrufe. „Die Idee dahinter ist bewusst einfach: Niemand muss Geld spenden. Die Menschen sollen lediglich Musik hören, die sie vielleicht ohnehin schon hören, und damit können wir gemeinsam etwas bewirken“, betont der Musiker. Als Dreifach-Vater liegt ihm die Kinderkrebshilfe besonders am Herzen.

Aktuell 97.000 Streams

Mit derzeit knapp 97.000 Streams [Stand 9.9.2026, 11.30 Uhr] ist bereits rund ein Zehntel des Weges geschafft. Mathematisch ist das Ziel bis Ende 2026 zwar ambitioniert, aber machbar: „100.000 Streams wären eine nette Zahl gewesen, aber keine wirkliche Challenge. Eine Million funktioniert nur, wenn viele Menschen die Idee aufgreifen, Musik hören, Playlists teilen und andere mitnehmen“, heißt es seitens des Initiators.

Spendenversprechen gilt bei Erreichen des Ziels

Sollte die Marke von einer Million Streams erreicht werden, gehen sämtliche Streaming-Einnahmen direkt an die Dachorganisation CCI. Je nach Plattform und Nutzungsart wird der Erlös schätzungsweise zwischen 300 und 3.000 Euro liegen. „Ich glaube aber nicht, dass die Aktion vom tatsächlichen Endbetrag lebt und egal, wieviel dabei zusammenkommt: es kommt ohnehin aus meiner Privatkassa, denn mein Musik-Projekt ist kein kommerziell aufgebautes Geschäftsmodell, sondern rein meine private Leidenschaft, mein Hobby“, sagt er. Das Spendenversprechen gilt offiziell nur beim Erreichen des Gesamtziels (Eine Million Streams bis zum 31. Dezember 2026).

Einfach reinhören

Wer das Projekt unterstützen möchte, muss lediglich die Songs von Künstlern wie „Richard Dean Furthermoore“, „Aria Inea“ oder den „Brooklyn Brothers“ auf Plattformen wie Spotify, Apple Music, Amazon oder YouTube anhören und teilen. Abschließend heißt es noch von Ertl: „Da Streamingabrechnungen der verschiedenen Plattformen (YouTube, Spotify, Amazon, Apple, Deezer etc.) teilweise mit erheblicher Verzögerung eintreffen, erfolgt die endgültige Auswertung erst mit Stichtag 1. Mai 2027.“ Weitere Informationen zur Initiative, sowie auch Details zum jeweils aktuellen Stand bekommst du auf der Website.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.09.2026 um 20:42 Uhr aktualisiert