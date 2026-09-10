Kluge Köpfe: Kärntens beste Maturanten geehrt

Landeshauptmann Daniel Fellner, Landesrat Peter Reichmann und Robert Derhaschnig von der Bildungsdirektion überreichten die Glastrophäen an die „Best of 2026“ und gratulierten persönlich.

Landeshauptmann hofft auf Rückkehr nach Kärnten

„Ich habe riesengroßen Respekt vor euren Leistungen“, betonte Landeshauptmann Daniel Fellner stolz vor Ort. „Ihr seid die nächste Generation und ich bin voller Stolz und Zuversicht für die Zukunft.“ Gleichzeitig äußerte er den persönlichen Wunsch, dass alle jungen Menschen, die zum Studieren und Arbeiten das Bundesland verlassen, ihren Weg wieder zurück nach Kärnten finden: „Kärnten ist großartig – wir werden euch in Zukunft brauchen.“ Den Absolventen gab er mit auf den Weg, stets mit offenen Herzen und offenem Geist durch die Welt zu gehen.

Lob für Fleiß, Eltern und Lehrkräfte

Für Landesrat Peter Reichmann stand ebenfalls die Zukunft der jungen Kärntner im Vordergrund: „Nach Jahren der Disziplin und des Fleißes habt ihr es geschafft – ich ziehe den Hut vor euren Leistungen.“ Reichmann unterstrich dabei auch den wichtigen Einsatz aller Pädagoginnen und Pädagogen sowie der Eltern, die die Absolventen jahrelang auf ihrem Weg begleitet haben. „Ihr seid großartig und der Beweis dafür, dass die klügsten Köpfe aus Kärnten kommen!“, gratulierte er.

©LPD Kärnten/Just | Diese jungen Menschen lieferten bei der diesjährigen Matura echte Glanzleistungen ab.

Kärnten liegt über dem Bundesschnitt

Robert Derhaschnig, Präsidialleiter der Bildungsdirektion und amtsführender Bildungsdirektor, gab nähere Einblicke in die diesjährigen Ergebnisse: Österreichweit liege Kärnten mit einer Erfolgsquote von 98 Prozent klar über dem Durchschnitt. „Tragen Sie das Feuer der Bildung, der Exzellenz weiter in Ihre berufliche und akademische Laufbahn und helfen Sie uns, Kärnten weiter voranzubringen“, richtete Derhaschnig den Appell an die Geehrten. Insgesamt traten in Kärnten 2.350 Schülerd zur diesjährigen Matura an. An den AHS erzielten 228 einen ausgezeichneten Erfolg, an den BHS wurden 224 ausgezeichnete Erfolge gezählt. Rund 206 von ihnen aus 37 Schulen wurden stellvertretend bei der Gala im Konzerthaus geehrt. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgten „JF jungfidel“, während Marco Ventre durch den Abend führte.