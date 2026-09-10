Freitag wird in Kärnten unbeständig – bis zu 19 Grad

Am Freitag erwartet die Kärntner meist unbeständiges Wetter. In Unterkärnten werden die Schauer im Tagesverlauf wieder mehr. Im Western kann es auch ein paar Auflockerungen geben, aber auch hier sind Schauer möglich.

Am Freitag sind die Wolken vor allem in Unterkärnten oft noch dicht und im Tagesverlauf werden hier Regenschauer wieder häufiger, teilen die Wetterexperten der Geosphere Austria mit. Im Westen gibt es in einigen Tälern auch Hochnebel, tagsüber aber auch ein paar Auflockerungen mit etwas Sonne. „Einzelne Schauer sind auch hier wieder möglich. Zum Abend hin lockert es vermehrt auf“, betonen sie. Die Temperatur bleibt mit Nord- bis Ostwind gedämpft. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zehn bis 14 Grad und die Nachmittagswerte zwischen 16 bis 19 Grad.