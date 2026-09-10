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/ ©Corinna Palle
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Regenbogen über Paternion.
Der Freitag wird in Kärnten wechselhaft und unbeständig.
Kärnten
10/09/2026
Wetterprognose

Freitag wird in Kärnten unbeständig – bis zu 19 Grad

Am Freitag erwartet die Kärntner meist unbeständiges Wetter. In Unterkärnten werden die Schauer im Tagesverlauf wieder mehr. Im Western kann es auch ein paar Auflockerungen geben, aber auch hier sind Schauer möglich.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Am Freitag sind die Wolken vor allem in Unterkärnten oft noch dicht und im Tagesverlauf werden hier Regenschauer wieder häufiger, teilen die Wetterexperten der Geosphere Austria mit. Im Westen gibt es in einigen Tälern auch Hochnebel, tagsüber aber auch ein paar Auflockerungen mit etwas Sonne. „Einzelne Schauer sind auch hier wieder möglich. Zum Abend hin lockert es vermehrt auf“, betonen sie. Die Temperatur bleibt mit Nord- bis Ostwind gedämpft. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zehn bis 14 Grad und die Nachmittagswerte zwischen 16 bis 19 Grad.

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