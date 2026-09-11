15 Jahre Wimitz-Bier: Privatbrauerei feiert Jubiläum

Seit 2011 wird am Rande des Naturschutzgebiets Wimitz, dem „Tal der Gesetzlosen“ nördlich von St. Veit, Wimitzbier gebraut. Nicht irgendwo, sondern ganz bewusst dort, wo einer seiner wichtigsten Rohstoffe direkt aus der Region kommt: das Wasser. „Dem Bier nichts Natürliches nehmen und der Natur nichts Künstliches geben“ lautet dabei seit Beginn das Prinzip der Brauerei, heißt es in einer Aussendung.

„So entstehen ehrliche Naturbiere“

Das verwendete Quellwasser bleibt unbehandelt, Hopfen und Malz stammen aus kontrolliert biologischem Anbau. Auf Pestizide, künstliche Düngemittel, Genmanipulation und unnötige Stabilisierungen wird verzichtet. „So entstehen ehrliche Naturbiere, die ihre Herkunft nicht verstecken“, sondern bewusst in sich tragen, wird weiter mitgeteilt. In den vergangenen Jahren wurde gezielt in moderne Technik und nachhaltigere Kreisläufe investiert. Seit 2024 sorgt eine neue Abfüllanlage für eine zeitgemäße und effiziente Produktion. Gleichzeitig erfolgte die Umstellung auf Mehrwegflaschen – „ein wichtiger Schritt, um Verpackung und Vertrieb stärker an den eigenen ökologischen Anspruch anzupassen“, heißt es weiter. Das im Brauprozess anfallende Wasser wird so gründlich gereinigt, dass es unbelastet wieder in jenen natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt werden kann, betont das Unternehmen.

©Alexander Zagorz | Die Wimitz Privatbrauerei feiert am 11. September ihr 15-jähriges Bestehen. ©Alexander Zagorz | Besucher erwartet eine Grillerei, Wimitzbier zum kostenlosen Verkosten und ein eigens für den Geburtstag gebrautes Jubiläumsbier.

Jubiläumsfest am 11. September

Das 15-jährige Bestehen wird dort gefeiert, wo alles seinen Ursprung hat: direkt bei der Brauerei in der Wimitz. Am 11. September 2026 ab elf Uhr lädt die Wimitz Brauerei zum gemeinsamen Jubiläumsfest. Besucher erwartet eine Grillerei, Wimitzbier zum kostenlosen Verkosten und ein eigens für den Geburtstag gebrautes Jubiläumsbier, heißt es abschließend.