Als Chirurg aus dem Jemen ausgegeben: Kärntnerin sollte ihn „freikaufen“

Eine Frau aus dem Bezirk Völkermarkt in Kärnten sollte Tausende Euro an einen unbekannten Boten übergeben. Sie wurde misstrauisch und schaltete die Polizei ein.

Eine Frau aus dem Bezirk Völkermarkt wandte sich am 10. September an die Polizei, weil sie eine bevorstehende Geldübergabe absichern lassen wollte. Seit rund drei Monaten stand sie über soziale Medien und einen Messenger-Dienst mit einem Mann in Kontakt, der sich als Chirurg ausgab und behauptete, im Jemen zu arbeiten. Der Mann erklärte der Frau, dass er Geld benötige, um sich aus dem Jemen freikaufen zu können und anschließend nach Österreich zu kommen. Mit der Zeit soll er zunehmend Druck auf die Frau ausgeübt haben. Schließlich wurde die Übergabe von einigen Tausend Euro an einen Boten vereinbart.

Frau wurde misstrauisch

Die Frau schöpfte jedoch Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei. Als Treffpunkt für die Geldübergabe war ein Bahnhof im Bezirk Völkermarkt vereinbart worden. Dort konnten Polizeibeamte am Nachmittag des 10. September einen 31-jährigen Mann aus Wien festnehmen. Er soll als Bote zur Übergabe des Geldes gekommen sein.

Bote seit Jahren aktiv

Der 31-Jährige zeigte sich laut Polizei umgehend geständig. Er gab an, bereits seit zumindest zwei Jahren als Bote für eine Tätergruppe an mehreren gleichartigen Taten beteiligt gewesen zu sein. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und weiteren möglichen Taten sind noch nicht abgeschlossen.