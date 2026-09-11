„Aufschneidegebühr“ bei Pizza sorgt für Unmut: „Finde ich ordentlich frech“

Wie aus einem Beitrag auf der Instagram-Seite „Klagenfurt Elite“ hervorgeht, wurde einem Gast für das Aufschneiden einer im Lokal konsumierten Pizza ein Aufpreis von 0,30 Euro verrechnet. Der Kunde zeigte sich überrascht und kritisierte, dass er vorab nicht über diese Extra-Gebühr informiert worden war.

Debatten über Zusatzleistungen

Der Vorfall reiht sich in eine bereits jahrelang anhaltende Debatte in der heimischen Gastronomie ein, bei der es immer wieder um die Frage geht, welche Zusatzleistungen verrechnet werden dürfen. Zu den wohl bekanntesten Streitthemen gehören Kosten für Leitungswasser, Aufpreise bei pflanzlichen Milchalternativen, ein extra verrechnetes Gedeck oder Gebühren für die Toilettenbenutzung.

User sind sich einig

Unter dem Artikel von 5 Minuten reihen sich die Kommentare, die meisten finden die „Aufschneidegebühr“ nicht in Ordnung. So schreibt ein Facebookuser: „Schön langsam ruinieren sie sich selbst! Mit weit überzogenen Preisen und immer schlechterer Qualität und Menge. Der Konsument wird darauf reagieren“. Ein anderer schreibt: „Dass das Aufschneiden in einer Pizzeria bepreist wird, finde ich ordentlich frech. Vor allem ohne Info. Aber in einer Pizzeria sollte das doch ohne Bezahlung selbstverständlich sein oder? Es bleibt dem Kunden überlassen, ob er da noch einmal hingeht. Und wenn sich das herumspricht, bleiben die Kunden aus, der Laden muss dicht machen und schon wieder sind Angestellte schuldlos beim AMS. Dann ist das Geheule wieder groß, während der Betreiber mit einem Insolvenzverfahren wieder versucht sich billig davon schleichen zu können“. Was hältst du von dem Verrechnen des Pizzaaufschneidens?