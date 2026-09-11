Auto überschlägt sich auf regennasser Fahrbahn

Am Freitag in den Morgenstunden kam es im Bezirk St. Veit an der Glan zu einem Unfall. Mehrere Feuerwehren wurden zu dem Einsatz gerufen.

Ein Lenker war mit seinem Fahrzeug auf der B317 von Althofen kommend Richtung St.Veit/Glan unterwegs. Bei der Ausfahrt Hunnenbrunn kam er mit seinem Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich auf der Böschung am Dach zu liegen.

„Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“

Von der Landesalarm- und Warnzentrale wurden die Feuerwehren St.Veit/Glan, Kraig und Thalsdorf mit dem Einsatzstichwort „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehren konnte zum Glück rasch Entwarnung gegeben werden. Der Lenker und sein Beifahrer konnten das Fahrzeug selbständig verlassen und wurden von Sanitätern des Roten Kreuzes versorgt.

© FF St.Veit/Glan 2026 | Zu einem Unfall… © FF St.Veit/Glan 2026 | …wurden die Feuerwehren heute gerufen. © FF St.Veit/Glan 2026

Ausfahrt gesperrt

Aufgabe der Feuerwehr war es dann, die Unfallstelle abzusichern und das Fahrzeug stromlos zu machen. Nach 30 Minuten konnten die Feuerwehren Thalsdorf und St.Veit/Glan den Einsatz beenden, die Feuerwehr Kraig unterstützte das Abschleppunternehmen bei der Bergung des Unfallfahrzeuges. Der Lenker und sein Beifahrer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus transportiert. Die Ausfahrt Hunnenbrunn war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.09.2026 um 09:06 Uhr aktualisiert