Alarmierender Anstieg: Mehr als 50 Schüler bei Unfällen in Kärnten verletzt

Um die jüngsten Verkehrsteilnehmer auf dem Weg zur Schule zu schützen, appellieren die AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) und das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) gemeinsam mit dem Verkehrsreferat des Landes Kärnten auch heuer wieder mit einer bundesweiten Plakataktion für mehr Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme gegenüber Kindern im Straßenverkehr.

Sicherer Schulweg

„Die Sicherheit unserer Kinder hat höchste Priorität. Jeder Unfall auf dem Schulweg ist einer zu viel. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass Fahrzeuglenker im Umfeld von Schulen besonders aufmerksam, langsam und rücksichtsvoll unterwegs sind. Diese Verantwortung gilt zum Schulstart ebenso wie an jedem anderen Schultag“, so der für Verkehrssicherheit zuständige Landesrat Sebastian Schuschnig. Ein sicherer Schulweg erfordere die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer und insbesondere zu Schulbeginn solle das Bewusstsein für Gefahren im Schulumfeld gestärkt und zu mehr Rücksicht aufgerufen werden, betont Schuschnig.

800 Plakate

Gerade in den ersten Wochen nach den Ferien sind Kinder im Straßenverkehr besonders gefährdet. Viele Schulanfängerinnen und Schulanfänger sind zum ersten Mal selbstständig unterwegs, andere Kinder müssen sich nach der Ferienpause wieder an den Schulweg gewöhnen. Um Fahrzeuglenker dazu zu bewegen, ihr Tempo rund um Schulen anzupassen, werden die Kärntner Gemeinden mit 800 Plakaten unterstützt, die im Rahmen der gemeinsamen Aktion von AUVA, KFV und Land Kärnten zur Verfügung stehen. Mit dem Slogan „Achtung Schule, bitte langsamer!“ wird damit dazu aufgerufen, im Schulbereich besonders aufmerksam zu fahren. „Die Plakate sollen alle Verkehrsteilnehmenden daran erinnern, dass sie das Verletzungsrisiko im Straßenverkehr reduzieren, wenn sie ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen. Nur durch mehr Rücksichtnahme und erhöhte Vorsicht schaffen wir es, die Unfallzahlen von Kindern im Straßenverkehr zu senken“, appelliert Dipl.-Ing. Dr. Hannes Weißenbacher, Direktor der AUVA-Landesstelle Graz.

54 Schüler verletzt

Alleine im Jahr 2025 wurden in Kärnten bei 48 Verkehrsunfällen insgesamt 54 Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg von bzw. zur Schule teils schwer verletzt. „Die Zahl der Schulwegunfälle ist damit gegenüber dem Vorjahr um mehr als 65 Prozent gestiegen“, mahnt DI Sabine Kaulich, Verkehrsexpertin des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) und ergänzt: „Fahrzeuglenkende sollen sich daran erinnern, dass Kinder vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen sind. Vor allem im Bereich der Schule gilt: Langsamer fahren, Vorsicht walten lassen und für die Kinder mitdenken.“ Insgesamt werden in Österreich über 1.300 Gemeinden mit mehr als 7.800 Schulanfangsplakaten ausgestattet.