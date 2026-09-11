Frau Holle zu Besuch am Großglockner

Es ist deutlich kühler in Kärnten aktuell. So hat es heute, Freitag, nur rund 15 bis 17 Grad. Und der Großglockner wurde angezuckert.

Eine Kaltfront hat Regen und kühlere Temperaturen mit sich gebracht. So hat es am heutigen Freitag 15 bis 17 Grad etwa. Und auch Frau Holle ließ sich kurz blicken.

Großglockner angezuckert

Am Dienstag hatte es noch sonnige 30 Grad. Danach kam der Temperatursturz und brachte Regen und kühlere Temperaturen mit sich. Auch etwas Schnee fiel, so ist der Großglockner aktuell weiß angezuckert. Ein Blick auf die Webcam zeigt, dass bei der Adlersruhe bereits eine feine Schneeschicht die hochalpine Landschaft überzieht und den Herbsteinbruch auf über 3.000 Metern Höhe eindrucksvoll sichtbar macht. Auch heute können noch etwas Schneeflocken fallen, aber nicht unter 3000 Meter.

Bergbahnen zwei Tage geschlossen

Aufgrund der sehr schlechten Wetterlage, waren die Großglockner Bergbahnen am Donnerstag und Mittwoch gesperrt. Heute, Freitag, nehmen sie den Betrieb aber wieder auf. Nach der Kaltfront erwartet uns aber ab morgen wieder wärmeres und sonniges Wetter.