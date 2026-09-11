Schwangere Amira Aly sagt Event ab: Arzt ordnet Schonung an

Die gebürtige Klagenfurterin Amira Aly macht kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes eine kräftezehrende Phase durch.

„Ein paar Wochen muss die kleine Maus noch drinbleiben, bitte“, erklärt Aly, die die Schwangerschaft als „furchtbar anstrengend“ empfindet.

„Ein paar Wochen muss die kleine Maus noch drinbleiben, bitte“, erklärt Aly, die die Schwangerschaft als „furchtbar anstrengend“ empfindet.

Wie bunte.de berichtet, leidet die 33-jährige Moderatorin unter starken Übungswehen und ist von ihrem Arzt zur Ruhe angehalten. Ein geplantes Event hat sie aus diesem Grund abgesagt.

„Furchtbar anstrengend“

„Ein paar Wochen muss die kleine Maus noch drinbleiben, bitte“, erklärt Aly, die die Schwangerschaft als „furchtbar anstrengend“ empfindet. Sport stehe derzeit kaum noch auf dem Programm. Neben der Schwangerschaft fordern sie auch ihre beiden fünf und sechs Jahre alten Söhne aus der Ehe mit Oliver Pocher.

Babypause ab Oktober

Zwar zeigen sich die Brüder bereits fürsorglich und tragen das Stillkissen hinterher, der Alltag mit zwei Kleinkindern bleibe im Endspurt der Schwangerschaft dennoch eine Herausforderung. Vor ihrer Babypause im Oktober möchte die Kärntnerin im September beruflich noch einmal durchstarten. Geplant sind unter anderem drei neue Episoden ihres Podcasts „Amira + 1“. Als Gesprächspartner begrüßt die 33-Jährige dazu den Psychologen Gregor Röpnack, den Arzt und Autor Thorsten Sueße sowie die Influencerin Gia Georgina.