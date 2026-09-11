Tödliche Fahrerflucht: Gutachten soll Rolle des Feuerwehrwagens klären

Ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Bleiburger Straße (B81) bei Traundorf beschäftigt weiterhin die Ermittler. Ein 20-jähriger Fußgänger kam in der Nacht auf den 9. August ums Leben.

Ein 20-jähriger Fußgänger kam in der Nacht auf den 9. August in Globasnitz ums Leben.

Ein 20-jähriger Fußgänger kam in der Nacht auf den 9. August in Globasnitz ums Leben.

Der mutmaßliche Unfalllenker, ein Pensionist und Feuerwehrmann aus dem Bezirk Völkermarkt, konnte zwei Wochen später ausgeforscht werden. Er streitet jedoch ab, den Mann getötet zu haben: Er habe lediglich eine reglos auf der Fahrbahn liegende Person überfahren und sei im Schock weitergefahren.

Fahrerflucht am Unfallort

Laut Ermittlungsergebnissen hielt der Lenker kurz nach dem Unfall an, blickte zurück und setzte seine Fahrt fort, ohne Erste Hilfe zu leisten. Besonders pikant: Als spätere Ersthelfer die Einsatzkräfte verständigten, kehrte der Beschuldigte an den Unfallort zurück und half bei der Absicherung der Unfallstelle.

Ermittlungen am Feuerwehrfahrzeug

Bei dem Unfallwagen handelt es sich um einen Mannschaftstransporter der Freiwilligen Feuerwehr (Typ Mercedes Sprinter). Am Unterboden des Fahrzeugs sicherten Ermittler des Landeskriminalamtes organisches Material. Dabei handelt es sich laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit um menschliches Gewebe.

Kfz-technisches Gutachten

Ein spurentechnisches und kfz-technisches Gutachten soll nun klären, ob der Fußgänger bereits vor der Kollision auf der Straße lag oder vom Feuerwehrfahrzeug erfasst wurde. Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sagt gegenüber 5 Minuten, dass das Gutachten bereits da ist, aber derzeit noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Im Laufe der kommenden Woche könnte man wahrscheinlich mehr dazu sagen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung. Es gilt die Unschuldsvermutung.