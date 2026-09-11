Deswegen leuchten einige Spitäler in Kärnten bald orange

Themenschwerpunkt des heurigen Aktionstages ist die sichere Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen – von der Prävention über die Diagnose bis hin zur langfristigen Behandlung und Betreuung. Nichtübertragbare und chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes oder chronische Atemwegserkrankungen begleiten viele Menschen oft über Jahre hinweg. Gerade deshalb ist eine sichere, koordinierte und qualitativ hochwertige Versorgung über alle Versorgungsbereiche hinweg von entscheidender Bedeutung. Patientensicherheit muss dabei täglich gelebt werden: durch eine gelebte Sicherheitskultur, die das Engagement aller Beteiligten im Gesundheitswesen erfordert. Indem dieses Thema 2026 in den Fokus des Patientensicherheitstages rückt, wird deutlich, dass sichere Versorgung ein lebenslanger Auftrag ist.

Licht an

Die Mitarbeiter in den Landeskliniken sind darauf sensibilisiert, die Patienten im persönlichen Gespräch, bei Vorträgen oder mittels Infobroschüren bzw. Plakate bestmöglich aufzuklären. Um dies auch nach außen sichtbar zu machen, werden am 17. September zum Teil auch Gebäude bzw. Gebäudeteile orange beleuchtet. Das Klinikum plant am 17. September zwischen 10.30 und 15.30 Uhr ein spezielles Vortragsprogramm. Inhalte sind unter anderem Patientensicherheitsziele, Patientensicherheit in der Pädiatrie, Potential und Risiko von Nahrungsergänzungsmitteln, KI-Unterstützung nach Herzoperationen und Infektiöse sowie nicht infektiöse Exantheme. Die Vorträge finden im Besprechungsraum oberhalb der Bank Burgenland im CMZ statt. Der Eintritt ist frei. Zudem gibt es Infostände im CMZ und dem ELKI, bei denen sich Interessierte zwischen 8.30 und 14.00 Uhr informieren können.

LKH Villach

In der Woche rund um den Internationalen Tag der Patientensicherheit (14.09. – 18.09.2026) lädt eine Informationsreihe in Form einer Plakatausstellung in der Eingangshalle des Hauptgebäudes dazu ein, sich mit dem Thema Patientensicherheit auseinanderzusetzen. Am 17. September wird am Abend ein Gebäudeteil des Krankenhauses mit dem orangefarbenen Schriftzug „Licht an für Patientensicherheit“ beleuchtet.

LKH Wolfsberg

Anlässlich des Welttages der Patientensicherheit und des wenige Tage später stattfindenden Welt-Alzheimertages (21. September) informiert das LKH am Donnerstag, den 17. September, im Rahmen einer Informationsstraße. Im Mittelpunkt stehen der sichere Umgang mit besonderen Vorkommnissen, Beratung und Erfahrungsaustausch, die Kommunikation und Betreuung von Menschen mit Demenz, geeignete Beschäftigungs- und Aktivierungsmöglichkeiten, unterstützende Hilfsmittel sowie zentrale Themen der Patientensicherheit wie Patientenidentifikation und Risikovermeidung. Die Informations- und Praxisstände werden von Vertretern der Polizei, der Sicherheitsfachkraft, der Krankenhausseelsorge, der Selbsthilfegruppe Demenz, der Pflege, der klinischen Psychologie, externen Fachexperten sowie des Qualitäts- und Risikomanagements betreut. Veranstaltungsort: LKH Wolfsberg (ehemalige Med. Halle), 17. September, 10.00 – 14.00 Uhr

Gailtal-Klinik

Am 17. September wird in der Gailtal-Klinik mittels Broschüren und einem Infostand im Erdgeschoß über diverse Aspekte der Patientensicherheit informiert. Die Personen, die den Stand betreuen sind: Risikomanager, Qualitätsmanagerin und Hygienefachkraft. Auch in Laas informieren Mitarbeiter am 17. September bei verschiedenen Infoständen im Eingangsbereich über die vielfältigen Möglichkeiten und Maßnahmen zur Förderung der Patientensicherheit. Folder zu den einzelnen Themen werden aufgelegt. Mitarbeiter des Qualitäts- und Risikomanagements, der Therapie sowie unsere Hygienefachkraft stehen zudem für Fragen und einen persönlichen Austausch zur Verfügung. Abends wird eine Gebäudewand des LKH mit orangem Licht beleuchtet.