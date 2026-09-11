Wochenend-Sonne für Kärnten: Bis zu 24 Grad

Am heutigen Freitag regnet es größtenteils in Kärnten. Es bleibt bei 15 bis 17 Grad, auch eher kühl, im Vergleich zu Anfang der Woche.

Der Freitag bleibt kärntenweit größtenteils trüb und teilweise regnerisch. Es kommen aber keine großen Regenmassen vom Himmel und in Oberkärnten bleibt es sogar eher trocken. Später kann etwas Schnee fallen, aber nicht unter 3000 Meter.

So wird der Samstag

Am Samstag wird das Wetter in Kärnten wieder freundlicher. Die Sonne lacht vom Himmel und es wird wieder wärmer. Es werden um die 23 bis 24 Grad erwartet. „Es bleibt wahrscheinlich niederschlagsfrei“, erklärt GeoSphere-Meteorologe Paul Rainer auf Anfrage von 5 Minuten. Auch am Sonntag, 13. September, scheint größtenteils die Sonne. EIn paar höhere Wolken können aufziehen. Temperaturen sind ähnlich wie am Samstag.

So wird der Wochenstart

In der Nacht auf Montag könnte wieder eine Kaltfront aufziehen. Es kann bis auf circa 2200 Meter schneien. Stellenweise kann es regnen.. Kühler wird es deswegen aber zu Wochenstart eher nicht. . Temperaturminima: 9 bis 12 Grad, Temperaturmaxima: 20 bis 24 Grad.