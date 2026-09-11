Kärntner wollte Schwammerl suchen – und landete im Krankenhaus

Ein falscher Schritt wurde einem Schwammerlsucher im Bezirk Feldkirchen zum Verhängnis: Der 68-Jährige stürzte im steilen Wald schwer. Zum Glück konnte er trotz seiner Verletzungen noch einen Bekannten erreichen.

Beim Schwammerlsuchen stürzte ein 68-Jähriger schwer und blieb verletzt im Wald zurück.

Beim Schwammerlsuchen stürzte ein 68-Jähriger schwer und blieb verletzt im Wald zurück.

Ein Ausflug zum Schwammerlsuchen endete für einen 68-Jährigen am Freitagnachmittag (11. September) im Krankenhaus. Der Mann aus dem Bezirk Feldkirchen war gegen 17 Uhr alleine im Wald unterwegs. Doch dann nahm das Unglück seinen Lauf: Auf dem feuchten und rutschigen Waldboden verlor er laut Polizei aus Unachtsamkeit den Halt und stürzte.

Bekannter setzte Rettungskette in Gang

Trotz seiner schweren Verletzungen gelang es dem 68-Jährigen, einen Bekannten anzurufen. Dieser alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Der Rettungshubschrauber RK1 rettete den Verletzten schließlich mit dem Seil aus dem Wald. Nach der Erstversorgung wurde er ins LKH Villach geflogen.